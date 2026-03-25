Libertas, rialzati! Stasera al Modigliani arriva Pistoia

Archiviata la sconfitta di domenica a Verona, la Bi. Emme Service Libertas Livorno 1947 torna al Modigliani Forum per affrontare Estra Pistoia. Palla a due stasera alle 20.45 di mercoledì 25 marzo con arbitri Bartoli, Bonotto e Spessot

Archiviata la sconfitta di domenica a Verona, la Bi. Emme Service Libertas Livorno 1947 torna al Modigliani Forum per affrontare Estra Pistoia. Palla a due stasera alle 20.45 di mercoledì 25 marzo con arbitri Bartoli, Bonotto e Spessot.

Pistoia sta vivendo una stagione molto complicata. Occupa la penultima posizione e – fin ad ora – a poco sono valsi i ripetuti cambi di guida tecnica (adesso in panchina c’è Pete Strobl, ma prima di lui si è stata la volta di Della Rosa e poi di Sacripanti) e anche nel roster. La squadra biancorossa è in rottura prolungata. Nell’ultimo periodo – dopo la cessione di Jazz Johnson a Pesaro – hanno lasciato prolungata anche Campogrande e Buva, il centro croato Ivan Buva che in 10 presenze aveva fatto registrare la media di 21.7 punti segnati e oltre 9 rimbalzi a partita. L’unico centro di ruolo è Zanotti, per il resto Strbol si trova – suo malgrado – a dove gestire una squadra molto perimetrale con Lorenzo Saccaggi e Gabriele Stefanini (ex Vigevano) chiocce di gruppo giovanissimo. Basti pensare al classe 2009 Flauto che domenica scorsa contro Torino ha messo insieme cifre notevoli in relazione alla giovane età.

Sulla carta, quindi, sembra una partita ampiamente alla portata di Fantoni e compagni, ma è opportuno che gli amaranto mantengano la valvola della concentrazione chiusa in modo ermetico per non farsi sorprendere. La classifica reclama un successo per approcciare poi nel migliore dei modi lo scontro diretto con Cividale in programma domenica 29 marzo alle 19 sempre al Modigliani Forum.

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