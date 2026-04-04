Libertas, rimonta a metà: Brindisi vince 76-75 allo sprint

Il ruolino di marcia però adesso inizia ad essere poco gentile nei confronti degli amaranto: 6 partite perse nelle ultime 7 gare disputate con il solo squillo registrato il 6 marzo in casa contro la Fortitudo

Sconfitta amarissima per la Bi.Emme Service Libertas Livorno, che cade 76-75 sul parquet della Valtur Brindisi al termine di una gara combattuta e decisa negli ultimi istanti. Gli amaranto, sotto per lunghi tratti, avevano avuto la forza di rientrare e mettere la testa avanti nel terzo quarto, prima di arrendersi nel finale tra errori dalla lunetta e occasioni non sfruttate.

L’avvio è equilibrato, con Matthew James Tiby subito protagonista sotto canestro e dalla lunga distanza. Dopo il primo allungo amaranto, però, Brindisi reagisce con Blake Francis e Zach Copeland, trovando ritmo soprattutto nel finale di primo quarto, chiuso avanti 20-14.

Nel secondo periodo i padroni di casa provano a scappare, toccando anche il +10 grazie alle giocate di Francis ed Ethan Esposito. La Libertas resta comunque in partita con Avery Woodson e Ariel Filloy, ma va all’intervallo sotto 42-33.

La svolta arriva nel terzo quarto. Livorno cambia passo, alza l’intensità difensiva e trova continuità in attacco: Tiby è dominante, Filloy segna in ogni modo e anche Lorenzo Penna dà ordine e assist importanti. Il parziale di 24-14 riporta avanti la Libertas sul 57-56 a fine terzo periodo.

L’ultimo quarto è una battaglia punto a punto. Woodson si accende con due triple pesanti, Tiby continua a produrre, ma Brindisi resta incollata grazie soprattutto ai liberi di Copeland e Francis. Negli ultimi minuti si decide tutto: la Libertas spreca dalla lunetta con Penna (0/2) e non concretizza alcune occasioni sotto canestro.

Nel finale convulso, dopo l’errore di Andrea Cinciarini ai liberi che avrebbe potuto chiudere i giochi, gli amaranto hanno ancora una chance: Filloy fa 1/2 dalla lunetta per il -1 e, sull’ultimo possesso, la tripla di Woodson si spegne sul ferro.

Finisce 76-75 per Brindisi. Per la Libertas resta il rammarico di una partita che poteva essere portata a casa: pesano il 9/18 ai liberi e alcune scelte negli ultimi possessi. Miglior realizzatore Tiby con 23 punti, seguito da Woodson (17) e Filloy (16), ma non basta per evitare una sconfitta che lascia l’amaro in bocca.

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