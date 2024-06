Libertas, riprenditi la storia: stasera è la sera. Contro Roseto serve cuore e personalità

La curva degli Sbandati in trasferta (foto Ciamillo/Castoria LNP)

Alle 20,45 si accenderanno i riflettori del PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi per gara 5 di finale playoff. In palio c'è la serie A2. La Akern chiamata al blitz per tornare in paradiso. Andreazza: "Servirà lo stesso coinvolgimento generale dei giocatori di gara 4. Dovremo correre non solo in contropiede. Facendo cose semplici e difendendo come sappiamo fare, noi possiamo vincere"

Ci vorrebbero molte parole e nessuna di queste sarebbe giusta per descrivere questo momento. O troppo solenne, o troppo agguerrita, o, per rischiare di non esagerare, troppo scarica di emozioni. Allora lasciamo la briglia sciolta al treno delle immagini da ottobre scorso ad oggi. Una lunga cavalcata riassunta in un amen racchiuso in 40 infiniti minuti. Una rincorsa fatta di colori, cori, sudore, grinta, trionfi, gioie, dolori e incazzature. Mettete tutto nello shaker e servite ben freddo con uno spicchio di amaranto in una coppa Martini. Ecco il drink Libertas da gustarsi in un sol sorso in questa calda sera d’inizio estate in quel di Roseto degli Abruzzi. Gara 5. Si parte alle 20,45. E sarà senza sconti. Sarà la resa dei conti finale. Servirà personalità, proprio come quella messa in campo in gara 4 in un PalaMacchia che trasudava amaranto. Serviranno muscoli come quelli di Buca che si arrampica sul canestro e grida con tutta la rabbia agonistica del mondo pronto a rimettere in parità la serie. Servirà testa, concentrazione, poker face e mentalità vincente. Servirà l’esperienza di capitan Fantoni. Servirà la tattica di coach Andrezza, le mani calde di Amos e Saccabomb, la classe di Bargnesi e il talento di Tozzi e Allinei, lo stoicismo di uno come Fratto, serviranno i cuori dei 500 tifosi amaranto che riempiranno il PalaMaggetti in un’invasione festosa fatta di sogni e speranze. Servirà crederci. Servirà giocarsela a muso duro anche per uno come Lucarelli che ha dato tutto ma che la sfortuna lo ha messo a sedere ancora una volta. Ma come detto all’inizio le chiacchiere stanno a zero. Adesso c’è solo da giocare a basket. Per gli ultimi 40 minuti di fuoco. Non sarà facile. Si sa. Roseto cala sul panno verde per l’ultima giornata della stagione il neo arrivato Matteo Visintin come anticipato proprio da QuiLivorno.it alcuni giorni fa: il playmaker classe 2004, 188 centimetri, ha appena terminato l’impegno con l’Umana Chiusi nella fase Salvezza di Serie A2. Indisponibile Andrea Petracca, per il resto tutto il roster a disposizione di coach Franco Gramenzi. Inutile dirlo: ci sarà il sold-out al PalaMaggetti. Sarà dolce e crudele. E sarà bellissimo.

“Non servirà la partita perfetta – spiega a poche ore dalla palla a due coach Marco Andreazza – perché non potremo farla, ma servirà la partita mentale perfetta. Sappiamo che quando abbiamo vinto a Roseto in gara 2 e vinto gara 4 in casa l’approccio psicologico è stato molto diverso rispetto alle sconfitte. Abbiamo cercato di correre, di imporre il nostro ritmo. Abbiamo commesso errori – che ci saranno -, ma la personalità con cui abbiamo giocato ha fatto sì che questi errori passassero in secondo piano. Servirà lo stesso coinvolgimento generale dei giocatori di gara 4. Dovremo correre non solo in contropiede. Facendo cose semplici e difendendo come sappiamo fare, noi possiamo vincere”.

Andrea Saccaggi – “Siamo ancora vivi. Gara 4 ci ha permesso di resettare la delusione di gara 3 e ha rinnovato le nostre certezze. Sarà una gara tesa, nervosa. Ci si gioca tutto il lavoro di una stagione in 40 minuti. E questo è il bello e brutto dello sport. Dovremo congelare il loro talento, limitare le folate in contropiede, perché potrebbero mettere in partita il pubblico ancora di più. Proveremo a controllare la partita e non farli accendere mai e cercheremo di pungere nei minuti finali, come abbiamo fatto in gara 2”.

Media – La partita di mercoledì verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 20.45 su LNP Pass.

