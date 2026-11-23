Libertas-Sassari, pagelle: una galleria d’arte amaranto, tra capolavori e brividi da L’urlo di Munch

Dal talento di Graves alle stelle accese da Valentini, passando per la potenza di Tiby e la pennellata decisiva di Tozzi. Una serata al Modigliani Forum che meriterebbe gli Uffizi, se non fosse per quegli ultimi 120 secondi da mandare al Museo degli orrori. La Libertas vince e porta a casa due punti che valgono una collezione intera

di Giacomo Niccolini

Questa volta niente cinema, niente letteratura e niente rock. Ci concediamo una visita guidata in una galleria d’arte decisamente particolare: quella costruita dalla Libertas contro Sassari. Perché in una partita del genere c’è stato un po’ di tutto: quadri d’autore, sculture monumentali, impressionismo, qualche opera incompiuta e persino un finale che avrebbe fatto impallidire il più tormentato degli artisti (clicca qui per il tabellino).

Una vittoria costruita con il talento di alcuni, la concretezza di altri e una buona dose di resistenza nervosa. Con un Brooks monumentale dall’altra parte e un finale che, per qualche istante, ha rischiato di trasformare una bella esposizione in una mostra di disastri.

E allora apriamo le porte della nostra pinacoteca amaranto. Ecco il pagellone amaranto!

JAYVON GRAVES 7 – “IL DAVID” DI MICHELANGELO. BELLEZZA, POTENZA E… QUALCHE IMPERFEZIONE…

Venti punti, cinque rimbalzi, tre assist e una valutazione di 16. Il David di Michelangelo è una delle sculture più perfette della storia dell’arte, ma anche lui, a guardarlo bene, ha qualche piccola imperfezione. Graves è il protagonista offensivo della Libertas, quello che quando la partita si complica sa prendersi responsabilità e canestri. Segna da fuori, attacca il ferro, si fa trovare pronto quando serve una scossa. La sua è una partita da leader, con qualche sbavatura al tiro (3/8 da tre), ma soprattutto con un finale che rischia di trasformare il capolavoro in un’opera incompiuta. A 79-70 sembra tutto in discesa, poi arriva il blackout collettivo e, quando potrebbe mettere la firma definitiva sulla vittoria, sbaglia entrambi i liberi. Per fortuna Grande gli restituisce il favore scivolando sull’ultimo possesso. Il David resta in piedi. Anche se per qualche secondo ha rischiato di cadere dal piedistallo.

MATTHEW TIBY 8 – “IL PENSATORE” DI RODIN. LA FORZA DELLA MATERIA.

Diciassette punti, otto rimbalzi, 5/7 da due, 1/3 dall’arco, 4/4 dalla lunetta e 22 di valutazione. Numeri da opera monumentale. Tiby è uno di quelli che non hanno bisogno di fare rumore per lasciare il segno. Lavora nel pitturato, si fa sentire a rimbalzo, trova punti con continuità e mette insieme una prestazione di grande sostanza. Quando la Libertas ha bisogno di respirare, lui c’è. Quando serve una giocata che pesi davvero, ecco la tripla del 75-69, probabilmente una delle pennellate più importanti della serata. Otto rimbalzi e una presenza costante: se Rodin avesse avuto un giocatore come lui nel suo studio, avrebbe potuto scolpire direttamente il prototipo dell’ala grande moderna. Solido, concreto, indispensabile.

LUCA TOZZI 7,5 – “LA NASCITA DI VENERE” DI BOTTICELLI. ELEGANTE E DECISIVO.

Dodici punti, cinque rimbalzi, 3/5 dal campo e soprattutto 6/8 dalla lunetta. Una prestazione che magari non finirà sulle copertine, ma che racconta perfettamente quanto sia importante avere giocatori capaci di fare le cose giuste nei momenti giusti. Tozzi porta energia, presenza e punti preziosi. Nel secondo quarto trova soluzioni importanti, nel terzo contribuisce a ricucire lo strappo di Sassari e nell’ultimo periodo continua a dare sostanza alla manovra amaranto. La sua è una partita elegante, senza bisogno di effetti speciali. Come la Venere del Botticelli: non serve urlare per attirare gli sguardi. E poi c’è quel 21 di valutazione, figlio anche degli infiniti falli subiti (9!) e dei rimbalzi presi (5) che racconta meglio di tante parole il peso della sua prestazione. Una delle sorprese più belle della galleria.

FABIO VALENTINI 8 – “NOTTE STELLATA” DI VAN GOGH. QUANDO SI ACCENDE, ILLUMINA TUTTO.

Dodici punti, tre triple a segno su sei tentativi e un perfetto 3/3 dalla lunetta. Ma ci sono statistiche che non riescono a raccontare il valore di una prestazione. Valentini, nel terzo quarto, decide semplicemente che la partita deve cambiare. Sassari ha trovato il modo di mettere in difficoltà la Libertas, Monaldi ha appena firmato il +6 e l’inerzia sembra tutta dalla parte dei sardi. Poi arriva lui. Prima una bomba da otto metri, poi un’altra praticamente fotocopia. Due pennellate che trasformano il cielo della partita. E non è finita: nel quarto periodo si inventa un’altra giocata spettacolare, percorrendo tutta la linea di fondo prima di trovare il canestro. Per una sera è stato lui a mettere le stelle nel cielo amaranto.

LORENZO PENNA 7 – “LA SCUOLA DI ATENE” DI RAFFAELLO. IL PIACERE DI FAR GIOCARE GLI ALTRI.

Otto punti, sei assist, 6/6 dalla lunetta. Se la pallacanestro fosse soltanto una questione di realizzazioni, Penna sarebbe probabilmente uno di quelli che passano inosservati. Ma il basket è anche geometria, intuizione, capacità di vedere prima degli altri quello che sta per succedere. E qui il numero 24 è un professore. Sei assist, circolazione di palla, letture e un paio di servizi che meriterebbero la firma di un architetto. Il cioccolatino per Graves nel primo quarto è una delizia, mentre il movimento di squadra che porta alla sua conclusione dall’angolo nel secondo periodo è una piccola lezione di pallacanestro. Dalla lunetta non sbaglia mai. Sei assist sono sei modi diversi di far brillare qualcun altro. E non è poco.

MATTEO PICCOLI 7,5 – “LA GRANDE ONDA DI KANAGAWA” DI HOKUSAI. QUANDO ARRIVA, TRAVOLGE TUTTO.

Sette punti, due triple su quattro tentativi, quattro rimbalzi. Ma soprattutto due canestri che hanno fatto sobbalzare il Modigliani Forum. Nel secondo quarto Piccoli si presenta con una bomba da quasi otto metri, poi replica con un’altra conclusione impossibile, quasi sulla sirena. Due prodezze che sembrano uscite da una mostra di arte giapponese contemporanea. Non è soltanto questione di precisione: è il coraggio di prendersi tiri che altri non avrebbero nemmeno pensato di tentare. E quando entrano, diventano opere d’arte. La sua prestazione è fatta di lampi, ma sono lampi che illuminano una serata intera. Come quando prende lo “sfonda” avversario e squarcia la tela rialzandosi e aizzando la tribuna come Tardelli Mundial. O come quando si lancia in stile Benj Price su un tiro di Mark Lenders per recuperare un solo pallone. E quando s’alza la marea, travolge tutti!

GIOVANNI VILDERA 5,5 – “IL BACCO” DI CARAVAGGIO. C’È, MA NON TROVA LA GIUSTA ISPIRAZIONE.

Due punti, tre rimbalzi, 1/4 al tiro in quasi 28 minuti. Non è stata una serata semplice per Vildera reduce dal piccolo infortunio che lo aveva tenuto ai box per un paio di settimane. Vilderone fatica a trovare continuità offensiva e non riesce a incidere quanto vorrebbe vicino al canestro. Il suo contributo resta soprattutto nel lavoro di presenza e nella lotta sotto le plance, ma dalla sua esperienza ci si aspetta qualcosa in più. Caravaggio avrebbe saputo trovare la luce anche nel buio più profondo. Stavolta, invece, il nostro Bacco rimane un po’ in ombra. Una serata da archiviare, senza farne un dramma.

DAVID REGINALD COURNOOH 5 – “IL GRIDO” DI MUNCH.

Un punto, 0/6 da due e 0/4 da tre, ne segna solo uno dai liberi. Quindici minuti e mezzo in campo, ma soprattutto una serata offensivamente storta fin dall’inizio. Cournooh non trova mai il ritmo, le conclusioni non entrano e il ferro sembra diventare improvvisamente più piccolo. Il tabellino è impietoso e non serve aggiungere troppi aggettivi. Il suo talento e la sua esperienza non sono in discussione, ma questa volta la tela è rimasta completamente bianca. Munch almeno con il suo Grido ha realizzato un capolavoro. Qui siamo più dalle parti di una giornata in cui sarebbe stato meglio lasciare i pennelli nell’astuccio.

LUCA POSSAMAI 5 – “LA PERSISTENZA DELLA MEMORIA” DI DALÍ. IL TEMPO SCORRE, MA NON LASCIA TRACCE.

Sei minuti, zero punti, un tiro tentato e due rimbalzi. Non ha molto tempo per lasciare il segno, ma neppure riesce a trovare una giocata che possa cambiare il suo ingresso. La partita corre veloce, Sassari ha fisicità e qualità e per lui non è semplice trovare spazio. Non c’è molto da raccontare, se non una presenza che questa volta non riesce a trasformarsi in un contributo concreto. Dalí ha dipinto orologi molli, capaci di deformare il tempo. Per Possamai, invece, quei sei minuti sono volati via senza lasciare particolari ricordi.

FILIPPO GAETA, NICCOLÒ FILONI, EDUARDO SAKINE YASSINE s.v.

Nessun minuto a referto. Per loro, questa volta, la visita alla galleria è da spettatori.

COACH DIANA 7 – “LA LIBERTÀ CHE GUIDA IL POPOLO” DI DELACROIX. UNA BATTAGLIA VINTA, NON SENZA RISCHI.

Una vittoria che vale tanto, ma che avrebbe potuto trasformarsi in una beffa clamorosa. Diana porta a casa una partita complicata, nella quale la Libertas riesce a sopperire alle difficoltà offensive di alcuni uomini importanti e trova risorse preziose in Valentini e Tozzi. La squadra costruisce il vantaggio, reagisce al sorpasso di Sassari nel terzo periodo e sembra avere il controllo della situazione quando arriva sul +9 a tre minuti dalla fine. Poi, però, succede quello che nessun allenatore vorrebbe vedere: una rimessa sbagliata, un parziale subito, due liberi falliti e il rischio concreto di perdere una partita praticamente in tasca. La gestione degli ultimi possessi merita una riflessione, ma il risultato finale resta lì, sul tabellone: 79-78. Delacroix ha dipinto un popolo che avanza tra fumo, macerie e difficoltà. Diana, per una sera, ha guidato il suo esercito amaranto attraverso una battaglia che sembrava vinta, poi persa e infine miracolosamente conquistata. Non sarà stata una vittoria perfetta, ma in classifica conta esattamente come le altre. Anzi, forse di più.

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