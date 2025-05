Libertas, scattano i playout con Vigevano

Domenica 11 maggio alle 18 al PalaMacchia (arbitri Perocco, Attard e Morassutti) inizia l’avventura della Libertas Livorno 1947 nei playout salvezza. Avversario la Elachem Vigevano, fiero avversario di antichi e recenti duelli

Domenica 11 maggio alle 18 al PalaMacchia (arbitri Perocco, Attard e Morassutti) inizia l’avventura della Libertas Livorno 1947 nei playout salvezza. Avversario la Elachem Vigevano, fiero avversario di antichi e recenti duelli.

Gli ospiti si presentato corroborati dal buonissimo finale di stagione e soprattutto dal nuovo acquisto Blake Francis, che nelle tre partite disputato sul suolo del Bel Paese ha viaggiato con la ragguardevole media di 27.7 punti a partita. Francis insieme a Stefanini è il maggior terminale offensivo dei Gialloblù che però trovano in Stefanini in giocatore fuori categoria per la serie A2. Il nucleo storico di Vigevano è costituito da Peroni, Leardini, Straumanis, Pippo Rossi.

In casa amaranto – roster al completo – c’è la voglia di avviare subito le pratiche per la salvezza. Non sarà facile, ma nel fortino del PalaMacchia serve una prestazione di grande spessore emotivo e difensivo. Le due squadre si equivalgono. Hanno chiuso a pari punti la stagione regolare e sono 1-1 nel conto degli scontri diretti con il fattore campo che è sempre saltato: successo amaranto a Vigevano e ottobre e di Vigevano a Livorno nel gennaio scorso.

Il Macchia si annuncia soldout.

Condividi:

Riproduzione riservata ©