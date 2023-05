Libertas, secondo round nella bolgia del PalaMacchia per tornare a sperare

Appuntamento stasera, 30 maggio, alle 20,45 al PalaMacchia per gara 2 della finale playoff. Per i ragazzi di Andreazza non ci sono alternative alla vittoria. Se Vigevano piazzasse il punto del doppio break, per la LL sarebbe davvero durissima ribaltare la serie dato che alle viste ci sono due trasferte nel bunker del PalaBasletta

Dopo la dolorosa sconfitta patita in gara-1, la Libertas si rituffa nel clima della finale per pareggiare la serie. Palla a due stasera alle 20,45 al PalaMacchia. Già, proprio al PalaMacchia dove gli amaranto tornano dopo aver scontato le tre giornate di squalifica del campo comminate dopo i fatti di gara-1 di semifinale con Desio.

Per i ragazzi di Andreazza non ci sono alternative alla vittoria. Se Vigevano piazzasse il punto del doppio break, per la LL sarebbe davvero durissima ribaltare la serie dato che alle viste ci sono due trasferte nel bunker del PalaBasletta. La Libertas, però pensa a una partita per volta. Il pensiero, quindi, va alla sfida di questo martedì, 30 maggio. Fantoni e compagni dovranno spalmare per tutti 40’ l’intensità difensiva apprezzata nel primo quarto, domenica pomeriggio al PalaTenda di Piombino. E soprattutto dovranno cercare di essere più aggressivi sul perimetro: sporcare le linee di passaggio e battezzare i lunghi avversari concedendo loro una frazione di secondo in meno per pulire il mirino e sparare. Questa è solo una delle chiavi con qui la Libertas può aprire la porta che conduce alla vittoria.

Di certo serve che qualche singolo migliori la propria prestazione rispetto a 48 ore prima altrimenti gara-2 sarà molto difficile. La squadra però è carica non si è data per vinta dopo lo scivolone di domenica.

