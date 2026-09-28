Libertas. Sorpresa al Modigliani: in tribuna spunta l’imprenditore Maurizio Mian

L'imprenditore Mian "paparazzato" in tribuna al Modigliani Forum domenica 27 settembre

L'imprenditore pisano, ex presidente del Pisa e protagonista di alcune delle storie più curiose dello sport italiano, era in tribuna per il debutto degli amaranto contro Pistoia. Una presenza tutt'altro che casuale: “La Libertas la seguo fin da quando mio padre mi portava al Palacosmelli”

di Giacomo Niccolini

C’è un pezzo di Livorno che, evidentemente, non ha mai smesso di esercitare il suo fascino su Maurizio Mian. E così, domenica 27 settembre, nel giorno del debutto della Libertas in questa nuova stagione di Serie A2, tra i volti presenti sugli spalti del Modigliani Forum è spuntato anche quello dell’imprenditore pisano, personaggio da sempre abituato a muoversi tra sport, imprenditoria e storie fuori dagli schemi. E a noi di QuiLivorno.it non è passato certo inosservato. Immortalato in tribuna accanto a quello che è stato il presidente della rinascita libertassina, Alessandro Cirinei, Mian imprenditore classe ’56, ha seguito con attenzione ed entusiasmo tutti i 40 minuti di basket andati in scena sul parquet. E che emozioni al debutto!

Mian era lì, a seguire la sfida tra Libertas Livorno 1947 e Pistoia, terminata con la soffertissima vittoria amaranto per 63-62. Una presenza che ha attirato inevitabilmente qualche sguardo e che acquista un significato particolare conoscendo il rapporto che l’imprenditore racconta di avere con la Libertas.

“Sono un tifoso della Libertas”, è quanto Mian ha fatto arrivare a chi gli era vicino e a chi gli ha chiesto il motivo della sua presenza. Una passione che, a suo dire, arriva da lontano, addirittura dai tempi in cui il padre lo accompagnava al Palacosmelli per vedere la Fargas e le partite della Libertas degli anni Settanta. Non, dunque, un interesse nato ieri davanti a una partita di Serie A2, ma un filo che affonda le radici nella storia cestistica della città.

E qui la storia diventa ancora più curiosa. Perché Maurizio Mian è un personaggio che con lo sport ha avuto negli anni un rapporto decisamente particolare. Ex presidente del Pisa, dove fu protagonista all’inizio degli anni Duemila, ha poi avuto esperienze nel Pontedera e nella Carrarese, entrando nella società apuana insieme a Gianluigi Buffon e Cristiano Lucarelli. Il suo nome è inoltre legato a una delle storie più singolari dello sport italiano: quella di Gunther, il celebre pastore tedesco diventato negli anni una sorta di mascotte e simbolo delle attività del gruppo che faceva proprio capo a Mian. Ma stavolta niente calcio. Solo una partita di basket e una vecchia passione riscoperta sugli spalti.

Mian, che ha raccontato di considerarsi una sorta di “Pisornese”, sembra infatti avere con Livorno un rapporto fatto di curiosità e simpatia che va oltre la storica rivalità calcistica tra le due città. E il basket, complice anche il periodo trascorso negli Stati Uniti e la possibilità di aver assistito a diverse partite NBA, è tornato evidentemente a incuriosirlo.

Così eccolo al Modigliani Forum, in mezzo alla tribù amaranto, proprio nella serata in cui la Libertas ha inaugurato la nuova stagione davanti a oltre quattromila spettatori e ha regalato ai suoi tifosi un finale da batticuore nel nome del presidente Marco Benvenuti.

Per ora è soltanto una presenza, una curiosità e una storia che parte da molto lontano. Ma quando in tribuna compare un personaggio come Maurizio Mian, anche una semplice domenica di basket può avere qualche capitolo in più da raccontare.

E, a Livorno, le storie curiose non sono mai un dettaglio.

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