Libertas Sport Tennis, presentate le squadre del 2023

Una festa a cui hanno preso parte in tantissimi tra atleti, genitori, parenti ed amici. Il sindaco Luca Salvetti: "Realtà storica dove le cose funzionano come si deve"

di Giulia Bellaveglia

Una bella domenica di sole quella che ha accolto la presentazione delle squadre per il 2023 del Libertas Sport Tennis Livorno a Porta a Terra (clicca sull’icona bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare la fotogallery).

Sulla terra rossa si sono presentate decine e decine di atleti, dai piccolissimi fino alle prime squadre, applauditi da una vasta platea composta da genitori, parenti ed amici.

“Parlo poco di vittorie e risultati – dice il maestro direttore tecnico Michele Quaglia – perché preferisco parlare di un percorso di formazione e di crescita, tennistica ma anche e soprattutto umana, che ogni giorno cerchiamo di portare avanti con i nostri ragazzi. Quest’anno abbiamo iscritto tante squadre, dall’under 10 fino all’under 18, ma non sono questi i numeri che ci interessano. Il dato a cui teniamo di più è che i nostri atleti si impegnino, diano il meglio di loro, si divertano e si comportino come ogni giorno cerchiamo di insegnarli a comportarsi in campo. Tra noi istruttori poi, c’è un costante clima di reciproca fiduciosa, lo stesso per quanto riguardo il Consiglio direttivo. Un elemento imprescindibile che ci consente di risolvere i possibili problemi del quotidiano”.

“Nei circoli tennistici – aggiunge il sindaco Luca Salvetti – è risaputo che esista un ciclo fisiologico, ci sono momenti in cui le cose vanno benissimo e momenti di difficoltà. La Libertas, realtà storica del tennis livornese, sta indubbiamente vivendo un momento up, dove le cose funzionano come si deve, grazie ad un’organizzazione seria ed importante. La presenza di questo circolo poi, è indispensabile per l’intera zona perché valorizza gli spazi circostanti e consente riflessioni ampie sul loro sviluppo. Per allenarsi bene servono strutture all’altezza, come questo luogo, dove si può fare tennis ad alto livello e far crescere benissimo i nostri ragazzi”.

Dopo gli interventi istituzionali, il presentatore d’eccezione Cristiano Grasso, ha condotto la mattinata presentando gli appartenenti ad ogni categoria.

Completano lo staff tecnico: Andrea Di Meo, Simona Ferretti, David Leonardi, Gregorio Lulli, Dario Morelli e Giulio Puccini e Luca Guaimo.

