Libertas, squalifica del campo per 2 giornate e multa per i 24 secondi

Un'immagine di Libertas-Cantù di domenica 20 ottobre (foto NOVI)

Gli amaranto saranno costretti a trovare un'altra casa per le sfide interne in programma del 6 e del 13 novembre rispettivamente contro Cividale e Pesaro

Tanto tuonò che piovve. La dirigenza e i tifosi Libertas si aspettavano questo provvedimento in seguito a quanto accaduto domenica contro Cantù ed è arrivato puntuale all’interno dei provvedimenti disciplinari emanati nel primo pomeriggio di martedì 22 ottobre dalla FIP.

Due giornate di squalifica del campo e due multe. Andiamo a vedere cosa hanno scritto i giudici sportivi al riguardo. Gli amaranto saranno dunque costretti a trovare un’altra casa per le sfide interne in programma del 6 e del 13 novembre rispettivamente contro Cividale e Pesaro.

LIBERTAS LIVORNO 1947. Ammenda di Euro 1.375,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri e per lancio di un petardo [art. 27,4bd RG rec., art. 24,2b RG, art. 27,13a RG]

LIBERTAS LIVORNO 1947. Squalifica campo per 2 gare perché, a circa 6′ e 38″ del secondo quarto, un tifoso isolato, sporgendosi dalla tribuna, colpiva a mano aperta sul collo un atleta avversario. Nella determinazione della sanzione, pur contestando la recidiva generica reiterata, si è tenuto esclusivamente conto della attenuante generica della tenuità del fatto (colpo non sferrato con forza) per cui la sanzione minima prevista pari a 3 giornate è stata diminuita di un terzo (una giornata) per l’attenuante generica concessa [art. 29,4A RG rec., art. 30,2 RG, art. 21,4 RG]

LIBERTAS LIVORNO 1947. Ammenda di Euro 1.250,00 per guasto e rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie (attrezzatura dei 24″ e stop lamp) [art. 40,1b RG rec.]

