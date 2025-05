Libertas, stasera a Vigevano per l’ultima impresa

Capitan Fantoni (foto NOVI)

Non sono bastate due battaglie epiche. Uniche. Irripetibili. La salvezza chiede di più. Chiede l'ultimo sforzo. E per farlo serve vincere a Vigevano. Nella bolgia che sarà il PalaElachem di via Cappuccini questa sera

Non sono bastate due battaglie epiche. Uniche. Irripetibili. La salvezza chiede di più. Chiede l’ultimo sforzo. E per farlo serve vincere a Vigevano. Nella bolgia che sarà il PalaElachem di via Cappuccini questa sera. La Libertas arriva provata, stanca, quasi senza fiato dopo due partite che hanno messo a dura prova cuori e muscoli. Arriva anche acciaccata con un Hooker probabilmente ancora ai box. Ma arriva determinata. Consapevole di avere tutte le carte in regola per provare a chiudere la serie. Per non tornare in campo di nuovo e per evitare di ridare ossigeno a Vigevano in apnea dopo il pesante e rocambolesco 2 a 0 subito al PalaMacchia. PalaMacchia che, lo ricordiamo, nell’eventualità di gara 5 sarà off-limits a causa dell’invasione isolata di un tifoso in campo appena suonata la sirena. L’eventuale partita si dovrà giocare quindi in campo neutro. Ma la doppia L farà di tutto per non pensarci. Adesso c’è da pensare a come uscire dal PalaElachem con una vittoria. E farlo subito. In campo gli amaranto hanno un dannato bisogno di rivedere il miglior Dorin Buca della stagione che in queste prime due gare di playout ha un po’ disatteso le aspettative. Là sotto c’è un certo Mr. Smith che deve essere neutralizzato a tutti i costi. Anche più del folletto Francis e del fromboliere Stefanini. La chiave, come dimostrato in gara 2 quando Smith è uscito dal campo, si giocherà sotto le plance più che dall’arco.

Attesi sugli spalti circa 200 tifosi amaranto, numero massimo di biglietti concessi alla società labronica per i suoi sostenitori. Tre pullman e qualche auto. E tanta tanta passione. La palla a due si alzerà alle 21. E poi sarà basket. E poi sarà quel che sarà.

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Dopo avere giocato tre supplementari in due partite a Livorno, abbiamo l’obbligo e il dovere morale, prima di tutto per noi stessi, di affrontare la partita in casa per allungare la serie e provare a trascinare Livorno sino alla bella. L’obiettivo è restare concentrati, nei momenti di difficoltà che sicuramente arriveranno, forti del tifo del nostro pubblico che non mancherà”.

QUI LIBERTAS

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “La serie non è chiusa. Se non vinciamo gara 3 non abbiamo fatto nulla. Martedì abbiamo cambiato l’assetto della squadra e non è stato facilissimo. Adesso dobbiamo vincere una partita e non sarà facile. La nostra squadra è acciaccata, abbiamo le nostre difficoltà. Non siamo perfetti. Vigevano è fortissima, ha molti giocatori in grado di far canestro. Sta a noi metterli in condizione di non segnare, nel modo in cui sono abituati. Noi dobbiamo essere concentrati. Dobbiamo fare l’ultimo chilometro e spesso è proprio l’ultimo chilometro ad essere molto impegnativo, il più difficile, anche se abbiamo tre matchball”.

Carlo Maria Audino (Team Manager) – “Gara 2 è stata una partita quasi folle, recuperare i 20 punti di svantaggio e conquistare il punto del 2-0 è stato sicuramente fondamentale. Però non bisogna fermarsi, finché non si taglia il traguardo. Quel -20 resterà impresso a lungo e comunque ci deve far capire che non ci dobbiamo ritrovare nella stessa situazione. Vigevano sarà ancora più agguerrita, avrà il fattore campo, quindi ci aspettiamo un ambiente tosto. La volontà è quella di non allungare la serie, anche se sarà molto difficile”.

Arbitri: Barbiero, De Biase, Giunta

Condividi:

Riproduzione riservata ©