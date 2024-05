Libertas, stasera alle 20,30 gara 2 contro Jesi per tentare l’allungo

In foto di Bellaveglia, Williams porta palla e imposta l'azione in gara 1 contro Jesi

La Libertas torna in campo stasera alle 20,30 contro Jesi per gara 2 di semifinale playoff. Dopo il successo di domenica sera ottenuto soffrendo come non mai nell’ultima frazione di gara e fissato sul 69 a 60, la squadra di Andreazza è chiamata a non commettere gli stessi errori, a partire dalle troppe palle perse (20) di gara 1. A fine gara è stato proprio il capo allenatore amaranto a strigliare i suoi per la brutta prestazione offerta nell’ultimo quarto.

Stasera la LL dovrà ripartire proprio dai primi due tempini. Fondamentale sarà ritrovare lucidità di tutti gli effettivi per strappare questa seconda partita della serie e portarsi sul 2 a 0 che consentirà di andare in quel di Jesi con un briciolo di consapevolezza in più e la mente libera da fantasmi.

