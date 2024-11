Libertas, stasera arriva Pesaro. Andreazza: “Abbiamo voglia di vincere”

Fratto: "Inutile girarci attorno: Pesaro è una squadra fortissima. Al momento non ha ancora trovato la quadra, ma il suo roster è davvero di alto livello. Tra l’altro ha pure cambiato allenatore. Loro puntano alle posizioni nobili della classifica"

Si torna in campo. Dopo la brutta sconfitta di Avellino, stasera, mercoledì 13 novembre alle 20,45 (arbitri: Foti, Barbiero, Tirozzi) la Libertas Livorno 1947 affronta Pesaro in uno scontro che, per i nomi in campo, ha proprio il sapore retrò degli anni ’80.

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/y3kvdwdj

QUI LIBERTAS LIVORNO – Marco Andreazza (allenatore) – “Giochiamo un’altra partita pochissimo tempo dopo la precedente e questo può essere un bene, perché vogliamo buttare in campo tutte le energie che abbiamo e anche la cattiveria agonistica, che ad Avellino abbiamo lasciato nello spogliatoio. Troveremo una squadra che si sta riassestando dopo il cambio di allenatore e che è stata costruita per puntare al salto di categoria. Abbiamo voglia di vincere e di fare una grande partita davanti al nostro pubblico”.

Francesco Fratto (giocatore) – “Inutile girarci attorno: Pesaro è una squadra fortissima. Al momento non ha ancora trovato la quadra, ma il suo roster è davvero di alto livello. Tra l’altro ha pure cambiato allenatore. Loro puntano alle posizioni nobili della classifica, obiettivo diverso dal nostro. Noi vogliamo cancellare la partita di Avellino, ritrovare noi stessi, come avevamo fatto bene a Forlì ed in casa con Cividale. Vogliamo assolutamente conquistare questi due punti fondamentali, tra le mura amiche”.

Note – Sono in miglioramento le condizioni di Luca Tozzi, alle prese con un fastidio alla schiena. La sua presenza, però è in dubbio. Ex di turno Ariel Filloy, a Pesaro nella stagione 2020/21.

Media – La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass e con aggiornamenti sui social della Società: Facebook, Instagram, TikTok.

QUI PESARO – Spiro Leka (allenatore) – “Siamo arrabbiati per la sconfitta contro Rimini, ora affrontiamo Livorno, che è sì una neopromossa ma ha aggiunto qualità al nucleo della promozione, grazie ai suoi americani. Arrivano da una sconfitta e quindi saranno agguerriti, forti anche di un campo caldo. Ci attende una battaglia, proveremo a imporre il nostro ritmo e ad essere più cinici. Hooker, Banks, Fantoni e Filloy sono i più temibili, ma anche gli altri giocatori apportano un buon contributo e quindi noi dovremo essere bravi a limitarli, sia in pick and roll che nelle uscite. È necessario essere tutti più pericolosi. Dobbiamo pensare a partita dopo partita, cercando sempre di fare un passo avanti”.

Note – Indisponibile Danilo Petrovic, per la frattura del quinto metatarso del piede destro.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita su Rossini TV (canale 80 del digitale terrestre nella regione Marche) giovedì sera, alle 22:00 circa.

