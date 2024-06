Libertas, stasera ti giochi tutto. L’imperativo è crederci fino alla fine

Andreazza: "Venerdì, giocando una bruttissima partita, siamo riusciti con la forza dei nervi a tenere Roseto a 62 ed a recuperare un passivo importante di 11 punti, che con punteggi così bassi sono un Everest. Dovremo avere maggiore fluidità in attacco, pensare leggermente meno e avere prestazioni migliori dai giocatori"

La Akern Libertas si gioca tutto. Non ci sono più margini di errore. Stasera alle 20,30 palla a due per questa gara 4 di finale playoff che per Roseto significa primo dei due match point a disposizione dopo il blitz di venerdì sera al PalaMacchia che ha portato gli abruzzesi 2 a 1 nella serie. Gli amaranto sono quindi costretti a vincere per allungare la serie e per tentare poi lo sgambetto finale mercoledì in Abruzzo.

Marco Andreazza: “Dobbiamo approcciare gara 4 con un piglio diverso, giocando con più coraggio, senza paure e timori reverenziali. Venerdì, giocando una bruttissima partita, siamo riusciti con la forza dei nervi a tenere Roseto a 62 ed a recuperare un passivo importante di 11 punti, che con punteggi così bassi sono un Everest. Dovremo avere maggiore fluidità in attacco, pensare leggermente meno e avere prestazioni migliori dai giocatori. Solo così possiamo pensare di portare Roseto a gara 5”.

Andrea Bargnesi: “Siamo consapevoli di avere giocato una gara 3 insufficiente sotto tanti punti di vista, ma ancora nulla è perduto. Sapevamo che sarebbe stata una serie lunga, abbiamo già dimostrato di saper reagire insieme a partite di questo tipo”.

Note – Ex di turno Jacopo Lucarelli, a Roseto nel 2020/21. Indisponibile Diego Terenzi: per lui stagione finita, a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Media – La partita di domenica verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 20.30 su LNP Pass. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto verranno pubblicati sui profili social ufficiali, Facebook e Instagram, della Libertas Livorno 1947.

