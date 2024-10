Libertas-Torino, le pagelle. Si salvano Banks e capitan Fantoni, per il resto è notte fonda

Capitan Fantoni ringrazia il pubblico intervenuto al PalaMacchia per l'esordio in A2 (foto NOVI)

Sarà l'emozione di esordire in A2 davanti al pubblico amico. Sarà... ma fatto sta che quello offerto stasera al PalaMacchia è a dir poco uno spettacolo deludente. Si salva Banks e a tratti capitan Fantoni. Il resto questa sera è sotto l'asticella del comprensibile

di Giacomo Niccolini

Vogliamo cavalcare il paragone della curva. Uscimmo a riveder le stelle.. ma stasera stelle poche, tanto buio, black out, poca squadra, tanto caos.

Una partita decisamente no contro un avversario che ha doppiato la doppia L per intensità, fisicità e tecnica. La squadra di coach Andreazza sembra disunita, senza idee in attacco, disattenta poco a fuoco. Sarà l’emozione di esordire in A2 davanti al pubblico amico. Sarà… ma fatto sta che quello offerto stasera al PalaMacchia è a dir poco uno spettacolo deludente. Si salva Banks e a tratti capitan Fantoni. Il resto questa sera è sotto l’asticella del comprensibile. Preoccupante ancora lo zero assoluto da tre punti degli stranieri in due partite.

Ecco le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per la squadra che, nel turno odierno, gioca in casa.

Adrian Banks 6,5 – L’unico a portare un po’ di luce in questa notte senza fiammelle, in questa selva oscura prova a diventare il Virgilio amaranto ma stasera il PalaMacchia è un girone Dantesco e non basterebbe Beatrice per trovare il paradiso. Banks però è speranza. Finché sta in campo la Libertas si affida a lui. Torino però lo ammanetta presto e il black out diventa irrimediabile. FUOCO…FATUO

Fantoni 6 – Il capitano regge il colpo, nonostante tutto. Sportella come può là sotto contro tutto e tutti, contro avversari più fisici, più giovani, più… Lui però risponde bene. E il più lo fa diventare spesso un uguale. Il frangiflutti amaranto barcolla sotto le ondate piemontesi ma non molla. Segna 7 punti, prende 5 rimbalzi. E gioca 19 minuti. Ci prova, per lo meno ci prova. Insieme a Banks è uno dei pochi (amari) sorrisi di questa serata dagli angoli della bocca all’ingiù. DURBANS

Hooker 5,5 – Premiato dallo scout con 16 di valutazione. Numeri top, ma atteggiamento flop. Fatica a trovare nelle sue tasche le chiavi della cabina di regia. Le cerca con il Gps ma sembra essere off line. Da salvare la statistica. Da rivedere sul campo in una giornata dove la parola squadra sembrava tirata a caso sulla plancia dello Scarabeo. PROVACI ANCORA… QUINTON

Buca 4,5 – Il gigante buono sembra spaesato e smarrito davanti al meraviglioso circo della serie A2. Si divora come un naufrago dopo una settimana di digiuno uno schiaccione e un alley-oop. Così, senza un particolare valido motivo. Qui ogni errore vale doppio se non triplo. Prima si capisce prima si prova a uscire dalla selva oscura. DA RIVDERE

Bargnesi 5 – Si accende nel finale con due bombe consecutive. Ma i buoi ormai sono scappati, il ranch è andato a fuoco e gli indiani stanno danzando con lo scalpo di Balla coi Lupi. Troppo tardi e fuori tempo. FORT APACHE

Allinei 5 – Fuori fuoco. Ci prova oltremodo dall’arco intestardendosi con otto tentativi ma ne mette a segno solo 2. Si allinea alla prestazione incolore della squadra non trovando il giusto posto in una serata completamente sbagliata dove il posto giusto era difficile da trovare. PUZZLE MANCANTE

Tozzi 5 – Ha il merito di illudere con due bombe che aiutano a riportare la LL al minimo svantaggio 23-26 al 13′. E poi… e poi… e poi sarà come morire, cadere giù, non arrivare mai.. cantava Giorgia. E POI…

Fratto 4,5 – Tra i peggiori dei suoi. Uno degli eroi della promozione questa sera rimane completamente ai box. No fuel, no gasolina. Perde anche malamente 3 palloni, non entra mai in partita. In una serata un po’ così con fuori una delle prime piogge d’autunno lui anticipa i tempi. NOVEMBER RAIN

Italiano 5 – Si perde nella pioggia di una serata tempestosa. Rimbalza sul muro difensivo della Reale Mutua. E come direbbe la giuria di X-Factor al tavolo… 1,2,3…”Quattro no!”. NON MI ARRIVA

Filloy 4,5 – L’italo argentino si smarrisce nella pampa del PalaMacchia. Anche lui non trova l’eldorado del canestro. Percentuali da voltar pagina il prima possibile. Come questo match. E come diceva puffo Quattrocchi… che è meglio! VOLTA LA CARTA

Coach Andreazza 5 – Se l’auto sbanda a volte è colpa del manto ghiacciato, ma a volte del guidatore. Stasera il coach della promozione non trova il bandolo della matassa e viaggia a fari spenti. “Abbiamo giocato due sport differenti” dirà in conferenza stampa parlando del match di questa sera. La speranza è che contro Vigevano si torni a giocare a quello sport chiamato basket. E che sia un bel basket, degno di questa categoria. SERATA NO





