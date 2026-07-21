Libertas, Tozzi rinnova fino al 2029: sarà ancora un punto fermo degli amaranto

Il club prolunga il contratto dell'ala classe 1998 fino al 30 giugno 2029. Arrivato nell'estate 2023, Tozzi ha conquistato la promozione in A2 e si prepara a vivere altre tre stagioni in amaranto.

La Libertas Livorno 1947 continua a costruire il proprio futuro e ufficializza il prolungamento del contratto di Luca Tozzi, che vestirà la canotta amaranto fino al 30 giugno 2029.

Una scelta che conferma la volontà della società di dare continuità al progetto tecnico e di puntare su uno dei giocatori più rappresentativi delle ultime stagioni. Arrivato a Livorno nell’estate del 2023, Tozzi si candida così a diventare una delle data-end=”794″>bandiere del club.

Classe 1998, 28 anni da compiere nel prossimo mese di ottobre, Tozzi è cresciuto nel settore giovanile dell’ABC Castelfiorentino, società con la quale ha debuttato in Serie C Gold ad appena 17 anni. Dal 2019 al 2023 è stato uno dei punti di riferimento dell’Etrusca San Miniato, sfiorando la promozione in Serie A2 nel 2022, quando la formazione pisana si arrese soltanto nella finale playoff contro la Juvi Cremona.

Con la Libertas ha vissuto le pagine più importanti della recente storia amaranto: dalla promozione in Serie A2 conquistata nel 2024 all’esordio nella seconda categoria nazionale, culminato con la salvezza, fino alla definitiva consacrazione nella scorsa stagione, nella quale ha dimostrato di poter essere protagonista anche a questo livello.

Finora Tozzi ha collezionato 122 presenze e realizzato 894 punti con la maglia amaranto, numeri che certificano il suo peso all’interno della squadra.

Oltre al contributo tecnico, la società sottolinea anche le sue qualità umane: professionista esemplare e punto di riferimento nello spogliatoio, Tozzi rappresenta il profilo del giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere a disposizione. Con il rinnovo fino al 2029, Libertas e Tozzi proseguiranno insieme un percorso iniziato tre anni fa e destinato a continuare ancora a lungo.

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