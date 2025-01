Libertas, trasferta sul parquet della capolista Rimini

La Libertas stasera, mercoledì 15 gennaio, sarà in trasferta sul parquet della capolista Rimini. Palla a due ore 20,30. Dopo il doppio harakiri di Brindisi e in casa contro Vigevano c’è voglia di riscatto. Ma sarà durissima. La LL si presenta al match senza Francesco Fratto, ancora ai box dopo l’infortunio di domenica.

Ecco le parole di coach Andreazza e del ds Mannucchi.

Marco Andreazza (allenatore) – “Troviamo la capolista Rimini, squadra fortissima. Campo ostico. Noi però siamo arrabbiati per il modo in cui abbiamo perso le ultime due partite e siamo concentrati per fare una grande partita. Sappiamo infatti che solo facendo una grande partita possiamo pensare di vincere. È ovvio che loro hanno tantissima qualità. Noi dovremo essere molto bravi a spegnere le loro bocche da fuoco. Proveniamo da una sconfitta molto dolorosa contro Vigevano, saranno fondamentali l’energia e l’aspetto mentale. In questo poco tempo che abbiamo avuto a disposizione abbiamo cercato di lavorare per non ripetere gli errori delle ultime due partite. Una sfida così bella e così importante è bene che arrivi subito dopo quelle due sconfitte, per poter mettere in campo tutte le energie che abbiamo per provare a vincere e quindi a fare una grandissima impresa”.

Gianluca Mannucchi (direttore sportivo) – “Il turno infrasettimanale ci pone davanti ad una partita sulla carta difficilissima. L’assenza di Fratto è pesante come poche, per la duttilità tattica del giocatore, ma anche per il valore morale e caratteriale che dà a tutto il gruppo. Tuttavia, all’andata a Livorno abbiamo messo Rimini in seria difficoltà. Chissà se, liberi di testa, per una partita non da vincere a tutti i costi, riusciremo a replicare la bella prestazione di due mesi fa al PalaMacchia”. Note – Ex di turno Ariel Filloy, che a Rimini è cresciuto cestisticamente. Ha militato in prima squadra dal 2004 al 2008 con i Crabs, totalizzando 65 presenze e 369 punti segnati. Infortunato Francesco Fratto: distorsione alla caviglia, rimediata domenica scorsa nella partita contro Vigevano. Media – La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass e con aggiornamenti sui social della Società: Facebook, Instagram, TikTok.

