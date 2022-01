Libertas, tutta la squadra in isolamento per Covid: salta il derby. La Pielle: “Siamo perplessi”

La società ha tempestivamente notificato a Fip e Lnp i provvedimenti ricevuti dall'Asl. La notizia ufficiale è pervenuta la mattina di sabato 8 gennaio: match rinviato a data da destinarsi

La Libertas Livorno 1947 comunica che a seguito dei casi di positività accertati nel gruppo squadra, l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest – Dipartimento della Prevenzione – Unità Funzionale U.F. IPN di Livorno – ha disposto la misura dell’isolamento domiciliare per il team.

La quarantena prescritta per ogni singolo tesserato varia da un minimo di cinque a un massimo di quattordici giorni nel rispetto della normativa vigente.

La società ha tempestivamente notificato a Fip e Lnp i provvedimenti ricevuti e nella prima mattina di sabato 8 gennaio ha ricevuto la notizia ufficiale: il match è stato rinviato a data da destinarsi.

Il comunicato stampa della Pielle – “Facendo seguito alla decisione della FIP di rinviare la gara numero 001652, a seguito del provvedimento ASL sollecitato dalla società Libertas Livorno 1947, la Unicusano Pielle Livorno esprime la propria perplessità per la mancata applicazione del protocollo LNP per la gestione dell’emergenza epidemiologica, che avrebbe consentito la disputa della suddetta gara. Questo è un altro di quei casi, già accaduti anche in altre discipline e in altre città, in cui le decisioni delle ASL territoriali producono contrasti di comportamento tra le stesse, a volte anche in difformità dei regolamenti delle federazioni. Questa è una questione a cui le autorità competenti dovranno porre rimedio. Nello specifico, facendo gli auguri di pronta guarigione ai giocatori e allo staff tecnico della Libertas Livorno 1947, nel rispetto di tutti, squadre e tifosi, ci auguriamo che il derby venga messo in calendario dalla FIP quanto prima”.