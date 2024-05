Libertas Unicusano conferma la finale scudetto di settembre e domina in Toscana con donne e uomini

Grande clima di festa all’interno della famiglia amaranto che si è ritrovata in un resort di Tirrenia per tre giorni al fine di affrontare nel migliore dei modi questi campionati che gli ha visti protagonisti indiscussi nonostante varie assenze

Dopo la doppietta dello scorso anno l’amaranto conquista Lucca con una doppia vittoria, al maschile e al femminile nel campionato di Società. Obiettivo confermare della serie A oro ampiamente centrato per i nostri alfieri che hanno dato spettacolo al Moreno Martini. Tantissimi i podi e i primati, tra gli highlights il capitano Gianluca Picchiottino sui 10.000m di marcia e Ilaria Accame protagonista dei 400 e di una super 4×400.

Partenza della due giorni lucchese con i 100 ostacoli dove Sara Chiaratti si conferma in forma chiudendo in 14″63, mentre Arianna Oldani fa il personale in 15″32, al maschile invece Gabriele Adorni sigla lo stagionale a 14″71. Nel peso femminile torna Greta Pistolozzi che esordisce vittoriosa con 13,71m, e nel disco Stefano Marmonti sfiora il personale con un lancio da 50,30m. Nell’asta primato personale per Federico Martelli, pari misura con Lucio Neri a quota 4,10m, mentre Daniele Carlotti valica 3,80m e Riccardo Bruscantini 3,15m. 100m vinti da Diego Pettorossi con un 10″47 leggermente ventoso seguito dai giovani Giacomo Giovinazzo e Davide Felicetti con 11″25 e 11″27, esordio per Edoardo Gori in 11″67, mentre Alessio Randis fa 12″11. Al femminile stagionale per Michela Barotti che ferma il cronometro a 12″34, seguita da Gaia Batti in 12″70 e Lucrezia Conti in 12″73. Nel giro di pista il miglior crono amaranto è di Cosimo Paggini in 49″24, poi il prima personale di Edoardo Gori in 52″42 e Wickasitha Pannacci che chiude in 53″79. Al femminile prova magistrale di Ilaria Accame che nonostante la prima corsia arriva a un decimo dal primato in 52″74, primato personale per Greta Giusti e Anna Tramonti rispettivamente in 57″97 e 1’05″63, per Chiara Francalanci invece 1’04″65. Nel salto in alto si conferma in stato di grazia Sara Chiaratti che fa il primato personale a quota 1,72m, mentre nel martello primato personale per Greta Pistolozzi a 41,24m e buona prova per la capitana Fabiola Caruso in 53,43m. Nel triplo Camilla Alesi si ferma a 10,46m causa due nulli, mentre nel giavellotto Giancarlo Perrella fa 59,61m, seguito da Daniele Carlotti con 34,50m. Vittoria per Federico Maione nei 1.500m che corre in testa per tutta la gara chiudendo in 3’50″32, dietro doppio primato personale per Giulio Soldati in 3’53″89 ed Elia Luzzi in 4’13″67, mentre Mattia Tedeschi chiude in 4’28″99. Al femminile grande prova di Margherita Voliani che corre in 4’33″88 mentre Cavaline Nahimana fa 4’38″78. Bene i quartetti veloci composti da Felicetti-Paggini-Giovinazzo-Pettorossi che vincono in 41″96 e quello femminile di Conti-Batti-Giordano-Barotti che conclude in 48″54. Chiusura di giornata con i 3.000 siepi con Jean Marie Niyomukiza che fa 8’50″55 e il gran primato personale di Alessandra Succetti che vince in 10’48″45, seguita da Erica Sorrentino in 11’03″17.

La domenica si apre con la prestazione maiuscola del capitano Gianluca Picchiottino sui 10.000m di marcia che macina in 39’26″59, seguito da un Davide Finocchietti non in forma ma che onora la manifestazione con un buon 42’44″45. Record societario assoluto per Sofia Fiorini che chiude i 5.000m di marcia in 23’30″82. Nel peso esordio per Stefano Marmonti a 11,50m, mentre Luca Miglio nonostante un problema fisico fa volare il suo peso a 13,10m. Gran primato personale per la giovane Arianna Oldani che nei 400hs chiude in 1’02″42. Nell’asta invece Francesca Dussin si conferma saltando 3,70m, seguita da Diletta Vitali a 3,30m e da Penelope Rogai che fa il primato a 2,40m. Nel disco Chiara Ferrari apre la stagione con 33,94m, preceduta da Fabiola Caruso che fa 48,15m, mentre nel martello maschile Lorenzo Bigazzi va sempre più vicino ai 60 metri con il record societario promesse di 59,87m. Negli 800m grande prova di Francesca Bianchi che fa la seconda prestazione di sempre in 2’06″24 seguita da Anna Tramonti che va al personale in 2’30″48. Al maschile il miglior crono è di Federico Maione in 1’54″33, seguito da Alessandro Di Loreto fa lo stagionale in 1’55″69, mentre i giovani Elia Luzzi e Mattia Tedeschi chiudono in 2’01″11 e 2’06″97. Il forte vento contrario in curva ha influenzato le performance dei 200m, con Ilaria Accame che fa 24″19, seguita da Lucrezia Conti in 25″86 e Gaia Batti in 26″69, seguite da Giulia Giordano in 27″15. Al maschile vittoria per Diego Pettorossi in 21″42 seguito da Giacomo Giovinazzo in 22″92. Nel lungo femminile Michela Barotti atterra a 5,65m, mentre al maschile ancora una grande prova di Mohamed Reda Chahboun che conferma il 7,77m saltato in settimana, mentre nell’alto gran primato stagionale per Asad Rafeek che vola a 2,15m provando poi il primato senza successo; 1,60m per Riccardo Bruscantini. Nei 5.000m femminili Cavaline Nahimana fa 17’14″15 seguita da Margherita Voliani in 17’53″25 dopo un avvio molto deciso. Giornata non facile per Francesco Alliegro che termina comunque i suoi 5.000m in 14’52″94 contribuendo alla squadra. Conclusione con le staffette 4×400, con la grande prova della staffetta femminile composta da Giusti-Bianchi-Chiaratti-Accame che fanno il record societario assoluto in 3’47″62 mentre la 4×400 juniores composta da Oldani-Francalanci-Tramonti-Giordano chiude con il record societario juniores in 4’10″12. Al maschile il quartetto Pannacci-Di Loreto-Maione-Paggini fa 3’25″07.

Grande clima di festa all’interno della famiglia amaranto che si è ritrovata in un resort di Tirrenia per tre giorni al fine di affrontare nel migliore dei modi questi campionati che gli ha visti protagonisti indiscussi nonostante varie assenze tra cui quella di Diaz e Contini, tenuti a riposo in vista dei prossimi impegni.

Condividi:

Riproduzione riservata ©