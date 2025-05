Libertas Unicusano in grande spolvero si conferma. Ora la finale scudetto per la squadra femminile e maschile

Una grande due giorni a Lucca che ha visto tantissimi amaranto in gara che hanno lottato fino all’ultimo per conquistare il pass per la finale scudetto di Brescia. Vittoria per la squadra maschile nel CdS regionale e seconda piazza per soli 20 punti per la squadra femminile

Una grande due giorni a Lucca che ha visto tantissimi amaranto in gara che hanno lottato fino all’ultimo per conquistare il pass per la finale scudetto di Brescia. Vittoria per la squadra maschile nel CdS regionale e seconda piazza per soli 20 punti per la squadra femminile.

Una giornata memorabile che ha visto i colori amaranto salire ben 13 volte sul podio più alto e per ben 38 volte su podio segno di una compattezza di squadra ed un livello tecnico di grande livello.

Nei 100m esordio per Diego Pettorossi che centra l’argento in 10″53, seguito poi da Romeo Monaci con 10″83 e Davide Felicetti con 11″22 mentre al femminile Michela Barotti è di bronzo con 12″24 mentre Gaia Batti chiude con 12″53. Nei 200m vittoria per Diego Pettorossi che taglia il traguardo in 21″53, seguito poi da Mirco Fragola e Davide Felicetti rispettivamente in 22″36 e 22″92, poi Giacomo Giovinazzo e Edoardo Gori con 23″15 e 23″26. Bene Gaia Batti nei 200m purtroppo ventosi che chiude in 26″07, seguita da Lucrezia Conti con 26″25 e Georgette Armocida con 27″99. Nei 400m argento per Mirco Fragola che esordisce sulla distanza in 48″30 seguito da Cosimo Paggini con 48″89 e il giovane Edoardo Gori in 50″83. In gara anche Filippo Nicoletti e Mattia Tedeschi che chiudono in 51″75 e 51″96, poi Wickasitha Pannacci e Mostafa El Bathani con 54″62 e 1’01″05. Al femminile invece bronzo per Francesca Bianchi con 56″31 seguita da Georgette Armocida con 1’01″33 ed Eva Catignano con 1’10″14. Nei 100hs argento e bronzo per Elisa Fossatelli e Marta Giaele Giovannini che con vento contrario chiudono in 14″20 e 14″26, mentre sui 110hs Lorenzo Candiotto copre la gara con 15″40 e Federico Quinti chiude con 15″91. Nei 400hs 54″33 vale il bronzo per Andrea Vanchetti e Filippo Nicoletti esordisce con 55″67. Bene le staffette maschili che centrano il record societario con vittoria. La 4×100 con Felicetti-Baldi-Monaci-Pettorossi fa 41″09 mentre la 4×400 con Paggini-De Cesare-Vanchetti-Fragola chiude in 3’16″98, in gara anche Pannacci-Tedeschi-Nicoletti-Gori che fanno segnare 3’30″67. La 4×100 con Conti-Barotti-Batti-Fossatelli nella prova femminile fa 48″01 mentre la 4×400 con Armocida-Oldani-Giovannini-Bianchi è di bronzo con 3’57″68.

Negli 800m argento e bronzo amaranto con Cosimo Paggini e Riccardo De Cesare che corrono rispettivamente in 1’53″98 e 1’54″02, seguiti da Alessandro Di Loreto in 1’55″64, poi Elia Luzzi e Mattia Tedeschi con 2’00″40 e 2’01″27, e Wickasitha Pannacci con 2’11″22. Al femminile vittoria per Francesca Bianchi con 2’09″33 ed Eva Catignano fa segnare 2’38″81. Nei 1.500m oro e argento con Francesco Alliegro e Riadh Chninni che in 3’54″02 e 3’54″72, così come nei 5.000m con Alliegro ancora alla vittoria con 14’10″31 e Jean Marie Niyomukiza con 14’17″88. nei 1.500m Elia Luzzi riparte da 4’19″87, mentre nei 5.000m PB per Samuele Zanti in 15’08″83. Al femminile doppietta d’oro per Abigael Chelangat che nei 1.500m vince con 4’26″00 e nei 5.000m in 16’24″93 mentre Margherita Voliani prende il bronzo in 4’29″81 e l’argento in 17’09″69 poi Gaia Silvestri con 17’56″83. Nei 3.000siepi vittoria per Jean Marie Niyomukiza con 8’55″98 poi Samuele Zanti con 9’27″15, mentre al femminile Alessandra Succetti corre in 11’17″41. Grandi prove dei marciatori con il miglior punteggio tabellare maschile per il capitano Gianluca Picchiottino che chiude i 10.000m in 39’11″77, poi Davide Finocchietti secondo con 41’43″17, seguito da Claudio De Santis con 48’57″47 e Giacomo Traina in 50’54″31. Al femminile Sofia Fiorini disintegra il suo record societario sui 5.000m con 22’39″46 e Vittoria Bellini fa il primato personale con 25’44″80.

Nei concorsi oro e argento nell’alto con Asadh Rafeek e Simone Luminoso con 2,07m e 2,01m e terza piazza per Martina Leorato che esordisce con 1,70m e Miriam Nanuti al primato personale con 1,64m. Nell’asta condizioni meteo non facili inficiano le prove degli atleti. Lorenzo Candiotto si ferma a 4,40m, Lucio Neri a 4,25m e Federico Martelli a 3,60m, mentre Michele Gori chiude con 3,00m. Al femminile bronzo per Francesca Dussin con 3,60m poi Diletta Vitali con 3,30m. Grande gara nel lungo maschile con Mohamed Reda Chahboun e Samuele Baldi che aprono la stagione con 7,84m e 7,58m facendo oro e argento. Vola nel vento Marta Giaele Giovannini che atterra a 5,93m nel vento arrivando terza, mentre Michela Barotti e Jasmine Al Omari chiudono la prova con 5,58m e 5,55m; per Jasmine anche 12,48m nel triplo che la pone al terzo posto. Problemi fisici per Leandro Andrea D’Amore che si ferma a 13,49m. Nel peso primati al maschile per Tommaso Russo e Stefano Marmonti che centrano la misura di 15,34m e 12,78m, mentre nel disco Stefano fa 50,73m. Al femminile Sara Chiaratti torna oltre i 13 metri nel peso con 13,10m e nel disco Fabiola Caruso arriva a 44,85m seguita da Elena Giovannini e Chiara Ferrari con 33,30m e 33,02m. Nel martello prima esperienza con l’attrezzo assoluto per Lorenzo Ceccanti che arriva a 48,15m mentre Fabiola Caruso fa 51,33m. Nel giavellotto argento per Giancarlo Perrella con 60,45m mentre il fratello Alex si ferma a 44,15m poi Michele Gori con 33,10m, al femminile terza Roberta Molardi con 42,33m poi Sara Chiaratti con 41,58m.

Condividi:

Riproduzione riservata ©