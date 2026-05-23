Libertas Unicusano nella storia: finale scudetto per il terzo anno di fila

Nonostante infortuni e assenze, le squadre maschile e femminile conquistano per il terzo anno consecutivo l’accesso alla finale nazionale del Campionato di Società. A Firenze arrivano prestazioni di altissimo livello, record toscani, vittorie e tanti risultati oltre quota mille punti

Per il terzo anno consecutivo la Libertas Unicusano Livorno centra la finale scudetto sia al maschile che al femminile. A Firenze, nella fase regionale del Campionato di Società, gli amaranto hanno confermato profondità, qualità e spirito di gruppo nonostante le numerose defezioni dovute a infortuni e malattie. Adesso l’obiettivo si sposta sulla finale nazionale di Rieti, in programma il 20 e 21 giugno.

Tanti gli amaranto sugli scudi con punteggi oltre i mille punti, a partire dalla straordinaria prova di Sofia Fiorini, autentica protagonista nei 5.000 metri di marcia. L’atleta amaranto ha vinto la gara in 20’57”72, cogliendo la terza prestazione italiana all time e confermando una crescita esponenziale nel corso della stagione.

Prestazioni di alto livello anche negli ostacoli con la vittoria di Elisa Fossatelli in 13”76, mentre al maschile grande esordio di Alessandro Carugari, capace di firmare il personale nei 400 ostacoli con 51”85. Successo nel lungo per Mohamed Reda Chahboun con 7,54 metri, mentre gli 800 metri parlano completamente amaranto grazie a data-end=”1495″>Niccolò Galimi, Riadh Chninni e Antonio Morabito, rispettivamente primo, secondo e terzo con 1’49”95, 1’50”36 e 1’50”87. Per Morabito, juniores al primo anno, un risultato di assoluto prestigio.

Brilla anche Jean Marie Niyomukiza, vincitore delle siepi in 8’56”45, mentre la 4×400 composta da Mirco Fragola, Riccardo De Cesare, data-end=”1848″>Cosimo Paggini e Alessandro Carugati ha stabilito il nuovo record toscano assoluto in 3’12”16, migliorando il primato che già apparteneva agli amaranto.

Nei 100 metri maschili 11”13 per Giacomo Giovinazzo e 11”14 per Giovanni Bracchini, seguiti da Davide Felicetti con 11”33, Giovanni Monelli con 11”50, Gabriel Goga con 11”76, Brando Baldini con 12”38 e Luca Viliman con 12”41. Al femminile ottime prove per Lucrezia Conti, bronzo in 12”20, Nicole Cesaretti in 12”22 e Gaia Batti in 12”29.

Nei 400 metri 50”02 per Cosimo Paggini, davanti a Emanuele Colloca con 51”21, Francesco Migli con 51”53, Filippo Nicoletti con 51”67 ed Edoardo Gori con 52”00. Tra le donne 1’00”08 per Annalisa Pastore e 1’09”43 per Anna Tramonti.

Nei 1.500 metri vittoria per Niccolò Galimi in 3’52”97 e bronzo per Antonio Morabito con 3’53”55. Seguono Elia Luzzi in 4’08”08, Mattia Tedeschi in 4’23”75, Giacomo Pardini in 4’28”75 e Gabriele Zambelli in 4’31”47. Al femminile argento per Milena Masolini con 4’32”01 e 4’50”83 per Gaia Silvestri.

Nelle siepi 9’13”47 per Samuele Zanti, mentre tra le donne Letizia Mengozzi e Alessandra Succetti chiudono in 11’23”86 e 11’25”18. Negli ostacoli 15”98 per Federico Quinti e 14”74 per Marta Giovannini.

Nell’asta 4,35 metri per Lorenzo Candiotto, seguito da Federico Martelli con 4,25 e da Cesare Caschili con 4,00, nuovo personale. Nell’alto femminile 1,62 per Martina Leorato e 1,58 per Miriam Nanuti.

Nel triplo 14,37 per Leandro D’Amore, 13,55 per Oritsejere Awani e 13,08 per Michael Noya. Tra le donne argento per Jasmine Al Omari con 12,48 e 10,88 per Sophie Ndiaye.

Nel disco argento per Stefano Marmonti con 50,20 metri, mentre nel giavellotto Giancarlo Perrella arriva a 55,10. Nei lanci femminili 47,61 nel martello per Fabiola Caruso, 20,26 nel disco per Giorgia Cavalieri, mentre nel peso 11,76 per Sara Chiaratti e 8,42 per Anna Simonini.

Chiusura della prima giornata con le 4×100: Bracchini-Goga-Giovinazzo-Felicetti chiudono in 42”87, mentre Conti-Batti-Cesaretti-Fossatelli fermano il cronometro a 47”64.

Nei 10.000 di marcia successo del capitano Gianluca Picchiottino in 43’10”99. Nei 200 metri 22”01 per Cosimo Paggini, seguito da Giovanni Bracchini con 22”20 e Mirco Fragola con 22”64. Poi Davide Felicetti in 23”03, Edoardo Gori in 23”24, Diego Pettorossi in 23”45, Gabriel Goga in 23”85, Arturo Nardi in 24”15, Brando Baldini in 24”89 e Luca Viliman in 25”86. Tra le donne 25”10 per Lucrezia Conti, personale di Gaia Batti in 25”15 e 31”23 per Anna Tramonti.

Negli 800 metri 1’52”93 per Riccardo De Cesare, seguito da Elia Luzzi con il personale di 1’55”52, Francesco Migli in 2’01”11, Mattia Tedeschi in 2’02”47 e Giacomo Pardini in 2’12”21. Al femminile ancora argento per Milena Masolini con 2’09”75, mentre Letizia Mengozzi chiude in 2’24”90.

Nei 5.000 metri vittoria convincente per Francesco Alliegro in 14’14”32 davanti a Jean Marie Niyomukiza con 14’18”95. Tra le donne 17’49”80 per Gaia Silvestri.

Nei 400 ostacoli 54”17 per Emanuele Colloca e 54”24 per Andrea Vanchetti. Nell’asta femminile bronzo per Diletta Vitali con 3,55 metri, seguita da Beatrice De Crescenzo con 3,45.

Grande risultato nell’alto con la doppietta di Simone Luminoso e Asadh Mohammadu Rafeek, oro e argento rispettivamente con 2,06 e 2,04 metri. Più indietro Fabio Ciabatti con 1,80 e Ruben Soana con 1,70.

Nel lungo 6,03 per Oritsejere Awani, mentre al femminile Marta Giovannini salta 5,48 e Sophie Ndiaye 4,91. Nel disco femminile 41,86 per Fabiola Caruso e 25,02 per Sara Matteini.

Nel peso vittoria per Tommaso Russo con 15,89 metri e personale per Stefano Marmonti con 12,98. Vittoria anche per Annalisa Pastore nel giavellotto con 43,06 metri e per Davide Camilli nel martello con 61,24, misura vicina al personale.

Da segnalare infine l’ottima prova della staffetta juniores composta da Gori-Tedeschi-Migli-Morabito, capace di ottenere il minimo per i campionati italiani con 3’24”94.

Una fase regionale estremamente solida per la Libertas Unicusano, che adesso guarda alla finale di Rieti con la speranza di recuperare gli atleti assenti e confermare ancora una volta il proprio valore ai massimi livelli nazionali.

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