Libertas Unicusano, un “poker” per sognare

Un poker d’assi per la società amaranto (Francesca Bianchi, Ilaria Accame, Reda Chahboun e Diego Pettirossi) che stanno dimostrando il loro grande valore in giro per l’ Europa e che dimostrano la bontà del percorso iniziato qualche anno orsono

Settimana molto impegnativa per gli alcuni atleti di punta della Libertas Unicusano in giro per l’Italia e l’Europa. Francesca Bianchi al Grifone Meeting di Asti è riuscita a cogliere un gran tempo nei metri 800 facendo fermare i cronometri su un importante 2’03”57 che rappresenta il nuovo primato toscano promesse molto vicino a quello assoluto che resiste da oltre trentenni, solo 15 centesimi la dividono da questo importante tempo; a Gorzow in Polonia durante un importante meeeting internazionale grande prova di Ilaria Accame che si aggiudica la gara dei metri 400 con il suo nuovo primato personale, e record toscano, con 52”29, lei che in questi giorni sarà in raduno per la formazione delle staffette 4 x400 in vista degli Europei di Roma; A Imola vittorie di classe per Diego Pettorossi sui 100 con 10”51 e sui 200 con 20”73 che lo collocano ai vertici nazionali delle due specialità; a Catania sontuoso primato personale per Reda Chahboun che nel salto in lungo ottiene 7,97, una misura eccezionale che per soli tre centimetri non gli consentirà di partecipare ai prossimi europei. Ritorno in grande stile per Samuele Baldi che dopo una stagione travagliata vuole emulare il suo compagno di squadra Reda e coglie un importante 7,39, buon viatico per una stagione di rilancio, Ritocca il suo primato Sofia Fiorini che nella 5 km di marcia chiude la prova a 23’29”90 mentre in netta crescita Davide Finocchietti che chiude la stessa gara con 19’45”00.

