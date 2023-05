Libertas, via alla serie contro Vigevano per il concentramento finale

Si gioca domenica 28 maggio al PalaTenda di Piombino alle 19,30. Poi – scontato il terzo e ultimo turno di squalifica del campo – la serie torna a Livorno, al PalaMacchia per gara-2 in calendario per martedì 30

Dopo aver lottato, sofferto e gioito nella semifinale contro Desio, la Libertas è pronta per affrontare la Elachem Vigevano nella finale playoff. Chi vince la serie stacca il biglietto per il concentramento nazionale del 16,17 e 18 giugno a Ferrara.

Amaranto e Gialloblù si presentano alla finale in condizioni opposte. La Libertas si è sfiancata per piegare la strenua resistenza di Desio, la Elachem invece ha avuto vita facilissima con San Vendemiano sconfitto 3-0 in una serie di semifinale senza storia.

La squadra di Andreazza, però, quest’anno ha ampiamente dimostrato di saper reagire alle difficoltà per cui c’è la certezza che venderà carissima la pelle.

Di sicuro sarà fondamentale l’approccio a gara-1. Coach Andreazza ha indicato la strada per portarla a casa: “Difesa dura e compatta, perché non si può pensare di battere Vigevano senza essere più duri e compatti di loro”.

La Elachem è squadra profonda e completa con due giocatori per ruolo e la forza di un gruppo che dopo lo scivolone di Borgomanero (terzultima giornata della stagione regolare) non ha più fallito un colpo. Sarà dura, ma la Libertas deve provarci.

