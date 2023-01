Libertas, vittoria che vale doppio: centrata la qualificazione per le Final Four

Nella foto concessa dall'Ufficio Stampa della Libertas, Bargnesi in palleggio sul parquet del PalaMacchia

Il quintetto di Andreazza ha vinto perché ha saputo soffrire quando gli avversari, storditi dallo 0-7 iniziale, sono rientrati. Ha mandato al tappeto la Sangiorgese perché ha avuto pazienza e si è affidata a Fantoni. Punteggio finale 66-53 per gli amaranto

Una vittoria che vale doppio. Doppio perché – grazie alla contemporanea sconfitta interna di Vigevano con Omegna – la Libertas ha conquistato il secondo posto (a scapito della Pielle) e quindi l’accesso allo spareggio-qualificazione per la Final Four di Coppa Italia. Gli amaranto giocheranno in trasferta (il 25 o il 26 gennaio) contro la prima del Girone B: Orzinuovi.

Quanto alla partita con la Sangiorgese – come da pronostico – non è stata una passeggiata: punteggio basso, difese toste, percentuali rivedibili. Eppure, la Libertas l’ha portata a casa, perché ha cifra tecnica ragguardevole e giocatori in grado di accendersi anche nel contesto di una giornata difficile. Ha vinto perché ha saputo soffrire quando gli avversari, storditi dallo 0-7 iniziale, sono rientrati. Ha mandato al tappeto la Sangiorgese perché ha avuto pazienza e si è affidata a Fantoni (per lui una doppia doppia: 19 punti+14 rimbalzi) quando il tiro da fuori non funzionava. Ha arpionato i due punti perché alla distanza Fratto si è scoperto cecchino da 3 punti (2/4) e anche lui si è iscritto al club della doppia doppia (16+13). La difesa ha fatto il resto tenendo la Sangio ad appena 53 punti e sporcandone quasi tutti i possessi.

È finita con la festa sugli spalti per la qualificazione alla Coppa Italia che alle 18 di domenica 15 gennaio sembrava improbabile.

Maurelli Group Libertas Livorno – LTC Group Sangiorgese Basket 66-53

(16-16, 12-7, 12-13, 26-17)

Maurelli Group Libertas Livorno: Tommaso Fantoni 19 (6/14, 0/0), Francesco Fratto 16 (5/10, 2/4), Jacopo Lucarelli 10 (3/3, 1/6), Andrea Saccaggi 8 (0/2, 2/8), Antonello Ricci 6 (2/4, 0/4), Andrea Bargnesi 4 (2/3, 0/0), Francesco Forti 3 (0/2, 1/4), Andrea Sipala 0 (0/3, 0/2), Gianni Mancini 0 (0/2, 0/0), Gianluca Lemmi 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bruci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 49 11 + 38 (Francesco Fratto 16) – Assist: 16 (Francesco Forti 7)

LTC Group Sangiorgese Basket: Sebastiano Bianchi 12 (4/7, 1/7), Nicolò Bertocco 12 (1/8, 2/6), Filippo Testa 6 (3/9, 0/3), Daniele Pesenato 6 (3/6, 0/1), Leonardo Biancotto 5 (1/3, 0/2), Matteo Airaghi 3 (1/2, 0/3), Giacomo Bloise 3 (0/0, 1/2), Matteo Cassinerio 3 (0/0, 1/2), Francesco Toso 2 (1/2, 0/0), Carlo Cappelletti 1 (0/2, 0/2), Lorenzo Mana 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Cardani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 17 – Rimbalzi: 41 10 + 31 (Sebastiano Bianchi 12) – Assist: 9 (Sebastiano Bianchi 3)

