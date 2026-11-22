Libertas, vittoria da brividi: Sassari battuta 79-78 al Modigliani Forum

FOTO NOVI per QuiLivorno.it

Gli amaranto conducono, subiscono il ritorno dei sardi e rischiano la beffa nel finale. Decisivi Graves, Tiby e le giocate di Valentini. Grande fallisce il tiro della vittoria

Ci sono vittorie che valgono doppio. Non soltanto per i due punti in classifica, ma per il modo in cui arrivano, per le emozioni che regalano e per quei secondi finali capaci di far passare un intero palazzetto dall’entusiasmo alla paura (clicca qui per consultare il tabellino finale).

La Libertas supera Sassari 79-78 al Modigliani Forum al termine di una partita combattutissima, decisa soltanto all’ultimo possesso. Una serata che sembrava destinata a un finale tranquillo si trasforma in un autentico thriller, con gli amaranto che rischiano di gettare al vento quanto costruito nei quaranta minuti.

Primo quarto: Graves parte forte, Sassari risponde con Grande – L’avvio è vivace. Sassari apre le danze con la schiacciata di Brooks, ma Graves risponde immediatamente, prima dalla lunetta e poi con una bella iniziativa personale. La Libertas trova punti anche con Tiby e Vildera, mentre gli ospiti si affidano soprattutto a Grande, che comincia a scaldare la mano dalla lunga distanza.

Il numero di Sassari trova spazio e tempo per colpire, realizzando tre triple nel primo quarto. Dall’altra parte Graves dimostra di essere particolarmente ispirato: prima riceve un assist al bacio da Penna, poi firma una bomba dai sette metri. Anche Tiby è efficace, mentre Penna aggiunge punti preziosi dalla lunetta. La Libertas riesce a mantenere il controllo del punteggio e chiude i primi dieci minuti avanti 27-23.

Secondo quarto: Piccoli incendia la partita, ma Vitali firma il sorpasso – La squadra di Diana riparte con grande personalità. Sassari trova subito una tripla con Flood, ma la risposta amaranto è spettacolare: Piccoli si inventa una bomba da quasi otto metri, poi ne mette un’altra ancora più sorprendente, praticamente sulla sirena dei 24 secondi. Due canestri che fanno esplodere il Modigliani Forum. Tiby trova punti importanti nel pitturato, Nobili sfrutta una buona occasione dalla posizione centrale e la Libertas tocca il massimo vantaggio sul 35-26. Nove punti di margine che sembrano poter indirizzare la partita.

Sassari, però, ha il merito di non perdere la calma. Brooks continua a essere un problema per la difesa livornese, Riismaa si fa valere sotto canestro e Flood contribuisce alla rimonta. Graves risponde con una giocata da tre punti, ma gli ospiti tornano progressivamente sotto. Nel finale Nze trova punti preziosi e Vitali, dall’angolo sinistro, piazza la tripla del sorpasso proprio allo scadere Si va negli spogliatoi con Sassari avanti 46-44.

Terzo quarto: Valentini si accende e ribalta tutto – Al rientro dagli spogliatoi è ancora Sassari a partire meglio. Riismaa e Monaldi firmano un parziale che porta gli ospiti sul 53-47, con la Libertas momentaneamente in difficoltà. È il momento in cui serve una scossa e a prendersi la responsabilità è Graves, che trova il canestro del -3. La Libertas torna a crederci. Tozzi è preciso dalla lunetta, Penna contribuisce alla rimonta e il punteggio torna in equilibrio. Poi arriva il momento di Valentini: prima una tripla incredibile da otto metri, poi un’altra praticamente identica. Due bombe consecutive che cambiano l’inerzia della partita e riportano avanti gli amaranto. La squadra di Diana ritrova fiducia, Tozzi continua a essere concreto dalla lunetta e Sassari è costretta a inseguire. Brooks prova a tenere in piedi i suoi, ma alla terza sirena il tabellone sorride alla Libertas: 66-63.

Ultimo quarto: Tiby colpisce, il finale diventa un thriller – Gli ultimi dieci minuti si aprono con un episodio favorevole alla Libertas: Vitali commette un fallo antisportivo e Tiby sfrutta l’occasione dalla lunetta, realizzando entrambi i liberi. Gli amaranto provano ad allungare, ma Sassari trova ancora in Nze e Brooks due riferimenti offensivi importanti. Valentini continua a essere protagonista e firma un’altra giocata di qualità dopo aver percorso tutta la linea di fondo. Dall’altra parte, però, Nze e Brooks non mollano. A spezzare nuovamente l’equilibrio ci pensa Tiby, con una tripla pesantissima per il 75-69. Penna aggiunge due punti dalla lunetta e Graves contribuisce a riportare la Libertas sul +9 (79-70) a poco più di tre minuti dalla fine. Sembra fatta, ma non è così.

Sassari reagisce e la Libertas commette qualche errore di troppo. Gli ospiti si riavvicinano dalla lunetta, mentre una rimessa sbagliata dagli amaranto permette ai sardi di credere ancora nella rimonta. Il parziale diventa di 8-0 e sul 79-78 la partita è completamente riaperta.

Grande si prende la responsabilità, fa tutto da solo e ha nelle mani il pallone del possibile sorpasso. Il suo tiro, però, non entra. La palla torna alla Libertas e il fallo viene commesso su Graves, che ha la possibilità di chiudere definitivamente i conti dalla lunetta. Incredibilmente, l’americano sbaglia entrambi i liberi.

Sassari ha ancora un’ultima opportunità, ma Grande scivola, perde il pallone e con lui svanisce anche l’ultima speranza degli ospiti.

La sirena mette fine alla sofferenza: Libertas batte Sassari 79-78. Al Modigliani Forum è festa amaranto. Una vittoria sudata, sofferta fino all’ultimo pallone, ma proprio per questo ancora più bella.

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