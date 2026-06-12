Libertas Wheelchair: nuovi incarichi per il capitano Berrugi
La nuova stagione partirà con l’obiettivo dei playoff. Per raggiungerlo, la società si è attivata sul mercato europeo prendendo atleti affermati e giovani promettenti che comunque vantano esperienza nelle competizioni continentali
La società Wheelchair Libertas Livorno 1947 è lieta di annunciare che il suo capitano e dirigente Federico Berrugi svolgerà anche la mansione di referente per l’area attinente a disabilità e sociale.
Grazie alle attività di Berrugi (impegnato anche nell’Accademia dei Campioni e nell’Osservatorio Nazionale sul Disagio e Bullismo giovanile) la Libertas collaborerà con il mondo della scuola nelle classi elementari medie e superiori, oltre a collaborare con il Coni, il Cip, Fipic, strutture sanitarie pubbliche e private.
La nuova stagione partirà con l’obiettivo dei playoff. Per raggiungerlo, la società si è attivata sul mercato europeo prendendo atleti affermati e giovani promettenti che comunque vantano esperienza nelle competizioni continentali.
A inizio luglio la Libertas sarà presente in Croazia per completare gli ultimi acquisti ed allestire un roster con ben sei volti nuovi.
Durante la stagione sono previste quattro sedute settimanali di allenamento, che saranno accompagnate da lavoro quotidiano in sala pesi. Siamo elettrizzati all’idea di iniziare la nuova stagione.
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