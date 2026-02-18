Lions Amaranto under 14, otto giorni da sogno: sei vittorie su sei e trionfo al Portvs

Dall’emozione dell’Olimpico per Italia-Scozia al torneo di Fiumicino e al doppio impegno in campionato: i classe 2012-2013 volano con risultati e crescita costante del gruppo

Otto giorni fantastici per l’ampia rosa degli under 14 dei Lions Amaranto Livorno, caratterizzati, globalmente, da sei successi su sei incontri disputati. Evidentemente per gli scatenati atleti labronici – classe 2012 e 2013 – la memorabile esperienza vissuta sugli spalti dell’Olimpico di Roma, sabato 7 febbraio, in occasione della vittoriosa gara dell’Italrugby, contro la Scozia, nel primo turno del ‘Sei Nazioni 2026’, ha regalato ulteriori stimoli e ha dato un’ulteriore spinta.

Il giorno dopo, domenica 8, gli amaranto, hanno colto, con quattro affermazioni su quattro, il primo posto nell’ottava edizione del prestigioso torneo interregionale Portvs di Fiumicino. Successivamente, sabato 14 e domenica 15, i Lions Amaranto under 14, con le proprie due rappresentative, hanno giocato due partite nel quadro dell’undicesima giornata del campionato toscano di categoria; in tale torneo, che non prevede una vera classifica generale, ogni singolo incontro viene omologato con il classico sistema del punteggio australe. Le due gare in questione si sono chiuse con due convincenti successi e con, globalmente, nove punti conquistati.

Alle 13:30 di sabato 14, sul prato amico del ‘Priami’ di Stagno, i Lions Amaranto ‘2’ hanno affrontato gli Apuani Massa. I locali si sono imposti 17-7 (4 punti a 0 in classifica). Al termine della gara, gli atleti delle due squadre hanno seguito in tv, nella club house dell’impianto di Stagno, il secondo impegno dell’Italrugby, giocato in trasferta con l’Irlanda. Il giorno dopo, nella tarda mattinata di domenica 15, i Lions Amaranto ‘1’ hanno battuto i coetanei del Livorno Rugby ‘in trasferta’, sul sintetico del terreno ardenzino ‘Maneo’. Il derby cittadino si è concluso sul 17-26 per gli amaranto (0 punti a 5 in classifica). Evidente è la soddisfazione per gli ottimi risultati conquistati, ma il dato saliente, per gli allenatori dei Lions under 14 Emanuele Bertolini, Vittorio Abbiuso e Matteo Bernardoni è rappresentato dalla costante crescita di tutti i componenti dell’ampio gruppo a loro disposizione. Il lavoro paga sempre.

Contro gli Apuani, in campo, per i Lions ‘2’ Nicolò Lorenzo Schepis, Diego Turchi, Gregorio Lonzi, Tommaso Palermo, Gabriele Scirè, Tommaso Pinna, Mirco Rossi, Paolo Gelli, Gialuca Varamo, Marco Vallerini, David Onuawuchi, Dario Bernardoni, Alessandro Della Santa e Gabriele Guerrera. Contro il Livorno Rugby, in campo per i Lions ‘1’ Diego Banchetti, Vittorio Ciaravolo, Mattia Ceselli, Cesare Botti, Biagio Calloni, Filippo Aldovardi, Gabriele Carta, Denis Landucci, Edoardo Bani, Zeno Cellai, Dario Domenici, Giacomo Borgioli, Federico Abbiuso, Nicola Marchesini e Matteo Bertolini.

