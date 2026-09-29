Livorno 1948 Baseball, Duimovich è il nuovo direttore sportivo

Il nuovo dirigente seguirà le Serie B e C e lavorerà alla programmazione tecnica del 2027. Stefano Cavallini resta direttore tecnico delle Under 12 e Under 15. La società: "Un innesto di spessore e di assoluto valore tecnico e umano"

di Giacomo Niccolini

Il Livorno 1948 Baseball guarda già alla prossima stagione e lo fa con un nuovo ingresso nell’organigramma societario. Marco Duimovich è infatti il nuovo direttore sportivo per le Serie B e C, incarico assunto ufficialmente nelle ultime ore. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente amaranto Lorenzo Martini, a nome del Consiglio Direttivo della società.

Duimovich porta con sé una lunga esperienza nel mondo del baseball. Per molti anni è stato una colonna della Fiorentina Baseball nel ruolo di giocatore, prima di intraprendere il percorso da allenatore e, successivamente, quello dirigenziale. Un bagaglio che gli ha permesso di costruire una profonda conoscenza del movimento, sia per quanto riguarda i tecnici sia per i giocatori italiani e stranieri.

Al suo fianco continuerà a lavorare Stefano Cavallini, che mantiene il ruolo di direttore tecnico delle categorie Under 12 e Under 15. Una conferma importante all’interno del progetto societario, con Cavallini che continuerà dunque a occuparsi della crescita delle formazioni giovanili.

Il nuovo direttore sportivo, in accordo con la società, si è già messo al lavoro per programmare la stagione 2027. Un progetto che non riguarderà esclusivamente le prime squadre, ma che avrà una visione trasversale, coinvolgendo anche le categorie Under 12 e Under 15, con l’obiettivo di creare un percorso tecnico il più possibile condiviso.

Il benvenuto della società è stato accompagnato anche dai primi messaggi entusiastici dei soci e dei tifosi che lo hanno definito “un ottimo innesto”, sottolineando come “gente di questo calibro” possa contribuire alla crescita di una struttura sportiva considerando davvero che Duimovich è una persona alla quale il baseball non lo insegna nessuno.

La nuova coppia dirigenziale è dunque pronta a lavorare in vista del 2027, con Serie B, Serie C, Under 15 e Under 12 al centro di un progetto che punta a mettere esperienza, competenze e settore giovanile nella stessa direzione. L’obiettivo dichiarato dal Livorno 1948 Baseball è quello di vivere un 2027 ricco di soddisfazioni per tutte le proprie formazioni.

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