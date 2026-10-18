Livorno 9 Boca Futsal, weekend da urlo: doppia vittoria per Under 17 e Under 15

Gli Under 17 travolgono gli avversari per 17-2 al PalaCecconi, con nove reti di Tiziano Vaiani. Gli Under 15 espugnano Portoferraio al termine di una battaglia, vincendo 4-3 e restando a punteggio pieno. La prossima settimana atteso lo scontro al vertice contro il Prato Calcio a 5.

Fine settimana da incorniciare per le giovanili del Livorno 9 Boca Futsal, protagoniste di un weekend da urlo con due vittorie su altrettante partite. Sia l’Under 17 sia l’Under 15 portano a casa il risultato, seppur al termine di gare molto diverse tra loro.

UNDER 17, DILUVIO DI GOL AL PALACECCONI – Vittoria netta per gli Under 17, che sul parquet di casa del PalaCecconi si impongono con un perentorio 17-2. Dopo un primo tempo giocato al di sotto delle proprie qualità, i ragazzi amaranto cambiano marcia nella ripresa, scendendo in campo con un’altra mentalità e prendendo il largo.

Grande protagonista della giornata Tiziano Vaiani, autore di ben nove reti, in una prestazione di grande spessore per il giovane livornese. Capitan Boaziz e compagni possono così festeggiare un successo largo e convincente. Per il gruppo Under 17 il prossimo impegno sarà la trasferta della prossima settimana a San Giovanni Valdarno.

UNDER 15, VITTORIA DI CARATTERE A PORTOFERRAIO – Successo ancora più combattuto per l’Under 15, impegnata nella difficile trasferta di Portoferraio, dove gli amaranto riescono a spuntarla per 4-3 al termine di una vera e propria battaglia sportiva.

L’avvio è in salita per i livornesi, che si ritrovano sotto 2-0. La reazione, però, non tarda ad arrivare e il primo tempo si chiude sul 2-2, con la squadra che raggiunge gli spogliatoi anche piuttosto acciaccata.

La ripresa regala altri momenti di grande intensità, in una partita bella ed equilibrata, nella quale entrambe le squadre lottano fino all’ultimo. A trovare il guizzo decisivo sono però i ragazzi del Livorno 9 Boca Futsal, che conquistano tre punti preziosi con il risultato finale di 4-3.

A firmare le reti amaranto sono Gabriele Costa, autore di una doppietta, Federico Bitossi e Mattia LaVerde, entrambi a segno una volta.

Ottime anche le prestazioni dei portieri da entrambe le parti. Tra i pali livornesi, Filippo Paperi e Thomas Lorenzini si rendono protagonisti di un’altra grande prova, contribuendo in maniera importante al successo della squadra.

Al termine della gara, il commento di Lorenzo Marchetti: «Potevamo fare meglio il primo tempo, ma ci siamo divertiti, abbiamo fatto ancora una bella partita».

SCONTRO AL VERTICE PER GLI UNDER 15 – Con questo successo, gli Under 15 restano a punteggio pieno e si preparano ora a un appuntamento particolarmente atteso. La prossima settimana, sul parquet di casa del PalaCecconi, andrà in scena lo scontro al vertice tra Livorno 9 Boca Futsal e Prato Calcio a 5.

Un confronto importante per proseguire il percorso positivo e confermare quanto di buono mostrato in questo avvio di stagione.

Un fine settimana, dunque, che regala entusiasmo a tutto l’ambiente amaranto: due vittorie, tanti gol e la conferma di un settore giovanile in grande crescita.

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