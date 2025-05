“Livorno a Due”, dal 6 giugno su Prime Video

Non è solo sport. E nemmeno solo una partita. È una narrazione profonda, quasi cinematografica, che intreccia passioni cittadine, rivalità storiche e rinascite collettive. “Livorno a Due” è il titolo della ormai famosa docuserie in cinque episodi che dal 6 giugno approderà su Prime Video, dopo aver fatto il tutto esaurito nei cinema livornesi con oltre seimila biglietti venduti. A darne la notizia dello sbarco in streaming è proprio la Gazzetta dello Sport con un articolo scritto proprio nell’anniversario dello storico canestro di Forti che segnò lo spartiacque della palla a spicchi livornese.

L’opera – il cui sottotitolo, “Non è mai stata solo una partita”, dice già molto – a cura di Stefano Blois e Silvio Laccetti, affonda le sue radici nel cuore pulsante della città: dal quartiere Venezia alla Terrazza Mascagni, dalle Fortezze storiche fino agli spalti infuocati dei palazzetti. Ma soprattutto si addentra nelle pieghe della storia sportiva di Livorno, seguendo il filo rosso del derby tra Pielle e Libertas, eterno duello che va ben oltre il parquet.

Con una struttura narrativa che richiama quella di “The Last Dance”, la docuserie alterna due piani temporali: da un lato, le vicende salienti delle sfide tra le due squadre che hanno segnato decenni di rivalità; dall’altro, la cronaca ravvicinata della stagione 2023-24, vissuta dalla troupe con accesso esclusivo ai retroscena delle società e agli spogliatoi. Dieci mesi di riprese, 160 interviste e oltre 20 ore di filmati d’archivio: un lavoro certosino che fa emergere non solo il lato sportivo, ma anche quello umano e identitario. E che ha già fatto sold out questo inverno nelle sale del cinema teatro 4 Mori con addirittura due serate dedicate alle rispettive tifoserie per ogni puntata.

“Livorno a due” racconta molto più del risultato: è il racconto di una comunità divisa e insieme unita dalla pallacanestro, di un passato che pesa e di un presente che cerca riscatto.

Si ricorda che è ancora in vendita il cofanetto Dvd dell’intera serie. Ultime copie disponibili che si possono trovare in vendita al Bar del PalaMacchia (via Allende 4, Livorno) tutti i giorni dopo le 15:00. Per chi non abita a Livorno e vuol ricevere il cofanetto in un’altra città: 327-4903466 per richiedere la spedizione.

