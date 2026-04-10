Livorno Baseball 1948, al via la stagione 2026: “Questo campo sia la casa di tutti”

Crescita tecnica, inclusività e spirito di famiglia al centro del progetto del presidente Lorenzo Martini: presentate Under 12, Under 15, Serie C e Serie B

di Giacomo Niccolini

Una serata di entusiasmo, appartenenza e visione quella che ha segnato la presentazione ufficiale della stagione 2026 del Livorno Baseball 1948, andata in scena venerdì 10 aprile allo stadio Alfredo Sisi, impianto intitolato allo storico presidente fondatore del movimento del batti e corri livornese. Un appuntamento vissuto all’insegna della convivialità, tra un antipasto e un BBQ sotto le stelle direttamente sul diamante. A rendere ancora più speciale l’atmosfera ci ha pensato il mago illusionista Gabriel Freschi Magic, che ha intrattenuto i presenti con spettacolari giochi di prestigio, tra carte e numeri sorprendenti che hanno coinvolto grandi e piccoli. Sul campo, il presidente Lorenzo Martini ha tracciato la rotta del club, mettendo al centro valori chiari: inclusività, senso di gruppo e la volontà di costruire una grande famiglia sportiva.

“Il nostro sogno – ha spiegato Martini – è che questo campo diventi la casa di ognuno di voi. Qui nessuno deve sentirsi escluso: chi vuole dare una mano troverà sempre spazio. Stiamo costruendo un ambiente accogliente, dove ogni persona può contribuire e crescere insieme agli altri”.

Un messaggio forte, accompagnato da un lavoro concreto già avviato: dalla cura delle strutture – con l’obiettivo di risistemare la terra rossa dei campi – fino al potenziamento dell’organizzazione interna, grazie anche ai tanti volontari impegnati tra manutenzione e ristoro.

Sul piano tecnico, il presidente ha sottolineato con orgoglio il ritorno di molti allenatori livornesi: “Quasi tutti sono rientrati a casa. Questo ci permette di garantire ai nostri ragazzi un percorso di crescita costante, con tecnici preparati e appassionati”.

Serie C: collaborazione e nuove energie – Ad aprire la presentazione è stata la Serie C, frutto della collaborazione con il DRK Capannori. Martini ha voluto salutare il presidente ospite Giancarlo Mannini e lo staff composto da Antonio Modestino, Carlo Mori e il nuovo arrivato dall’isola di Cuba, Giorgio. Lo staff tecnico si completa con Marcello Bessi in panchina. In rappresentanza della squadra presenti Jacopo Terreni, Brian D’Amico, Emanuele Ienna, Francesco Bessi, Gabriele Bessi, Claudio De Rosa, Michele Lippolis, Lorenzo Marziani, Nicola Melideo, Edoardo Pozzi, Dario Saragaglia e Cesare Donzi. La squadra giocherà le gare casalinghe a Livorno, con esordio previsto domenica 12 aprile alle 15 al “Sisi” contro il Cosmos San Casciano.

Under 12: il futuro parte dai più piccoli – Spazio poi all’Under 12, guidata dagli allenatori Davide Amadei e Matteo Baglini. Presentati i giovani atleti: Francesco Tonarini, Riccardo Palumbo, Pietro Amadei, Alessandro Danesi, Leonardo Spignese, Edoardo Trivisonne, Diego Danti, Edoardo Baglini, Giorgio Tonarini, Giulio Lombardi, Dante Colle, Vlad Zatulin, Roberto Guarini, Francesco Patti, Jeremy De Los Santos e l’assente Michael Jordan.

Under 15: crescita e continuità – Per l’Under 15, allenata da Gabriele Signoriello con Matteo Razzauti e Luca Luschi (assenti Corrado Festelli, Ghigo Gentini e Mauro Belfiore), ecco i nomi dei protagonisti: Tommaso Bocci, Zeno Corbino, Gabriele Monti, Tommaso Monti, Tommaso La Rocca, Giorgio Schiavetti, Marco Ben Mansuor, Manuel Signoriello, Francesco Montebovi, Sandro Sanfilippo, Andrea Querci, Pietro Barghi, Alessandro Nava, Filippo Mariotti e l’assente Diego Cozzolini.

Serie B: esperienza e giovani per salvarsi e crescere – Gran finale con la Serie B, affidata al manager Alessandro Barbieri (assente alla serata) e ai coach Massimiliano Geri, Stefano Cavallini e Marco Rosellini.

L’obiettivo dichiarato è la salvezza, per consolidare la categoria e continuare a trainare un settore giovanile in espansione. Una squadra costruita con un buon mix tra esperienza e giovani, solida nel box di battuta ma con un monte di lancio “un po’ corto” ancora da rafforzare.

Presentati i giocatori: Shirab Spignese, Jacopo Binelli, Filippo Vietina, Matteo Piacentini, Dominique Lefebvre, Tommaso Genovesi, Michele Pergola, Francesco Fioravanti, Paolo Bertolucci, Alessandro Repetti, Flavio Repetti, Nadir Bagni, Matteo Saccà, Leonardo Cavallini, Stefano Trocar, Dario Lomi, oltre a Diego Marzocchi e Amedeo Romero.

La serata si è chiusa con una grande foto di gruppo, simbolo perfetto dello spirito che anima il Livorno Baseball 1948: una comunità unita, pronta a crescere insieme dentro e fuori dal campo, nel segno di una casa comune costruita giorno dopo giorno.

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