Livorno Baseball, arriva Melone: rinforzo venezuelano per gli amaranto

Il venezuelano classe 2002 rinforza il roster con la sua duttilità tra catcher e interni. Torna Andrea Savorelli, mentre Serie B e Serie C saranno unite da un progetto di franchigia per valorizzare anche i giovani

di Giacomo Niccolini

Il Livorno 1948 Baseball comincia a mettere le basi per il futuro, tra nuovi innesti, ritorni in amaranto e un’organizzazione tecnica pensata per far crescere tutto il movimento. Il nome in primo piano è quello di Jhoel Melone, venezuelano classe 2002 con passaporto italiano, un profilo versatile che porta con sé esperienze maturate anche fuori dai confini nazionali. Un colpo importante per la società livornese, che continua a lavorare sulla costruzione delle proprie squadre con l’obiettivo di valorizzare il gruppo e ampliare le possibilità a disposizione dello staff tecnico.

Jhoel Melone, un profilo internazionale per gli amaranto – Nato nel 2002, Jhoel Melone arriva dal Venezuela con un bagaglio di esperienze che comprende anche il baseball universitario statunitense. Nel 2025 ha giocato con il Paine College di Augusta, negli Stati Uniti, mentre nel 2026 ha avuto un’esperienza in Italia con il Grosseto in Serie A, prima di essere successivamente tagliato. Melone è un giocatore capace di ricoprire più ruoli: può essere impiegato come catcher e interno, una duttilità che lo rende una pedina interessante nell’economia della squadra. Batte e lancia di destro e, grazie al suo profilo da utility player, offre diverse soluzioni in campo. Un innesto che aggiunge alternative e qualità al roster amaranto, con la possibilità di sfruttare la sua versatilità nelle diverse situazioni di gioco.

Torna Andrea Savorelli: un altro tassello per il roster – Non c’è soltanto il nuovo arrivo. In amaranto torna anche il fiorentino Andrea Savorelli, che può essere schierato nei ruoli di seconda e terza base (2B-3B). Un ritorno che contribuisce a dare profondità al gruppo e ad allargare le opzioni a disposizione della squadra, mentre la società prosegue il lavoro per completare gli organici in vista della nuova stagione. La società inoltre è sulle tracce di un pitching coach di alto profilo per le due squadre seniores ma che potrebbe anche lavorare da vicino per la crescita dei giovani dell’Under 15 e dell’Under 12.

Serie B e Serie C, un progetto unico- Uno degli aspetti centrali della nuova impostazione del Livorno 1948 Baseball riguarda proprio il rapporto tra Serie B e Serie C. I roster resteranno aperti e le due formazioni saranno collegate attraverso un sistema di franchigia, con la Serie C destinata a svolgere il ruolo di vera e propria minor league della prima squadra. L’obiettivo è creare continuità tra i gruppi, favorire la crescita dei giocatori e consentire loro di trovare spazio e accumulare esperienza, mantenendo aperta la possibilità di essere coinvolti anche nel livello superiore. Una struttura che punta a dare solidità al progetto amaranto: da una parte la competitività della Serie B, dall’altra un campionato nel quale far maturare i talenti e offrire opportunità a chi è pronto a compiere il salto.

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