Livorno Baseball, Fioravanti torna a casa: il pitcher rientra dopo 4 anni

Classe 2003, destro, cresciuto nel vivaio amaranto, Fioravanti ha maturato esperienza tra Serie B, Serie A e Serie A Silver con la Fiorentina Baseball. Sarà subito a disposizione dello staff tecnico per il campionato di Serie B.

Un ritorno che profuma di casa, di terra rossa e di futuro. Il Livorno Baseball riabbraccia Saverio Fioravanti, lanciatore classe 2003 cresciuto nel vivaio della società amaranto, che dopo quattro anni trascorsi con la Fiorentina Baseball & Softball è pronto a indossare nuovamente la maglia della squadra che lo ha visto muovere i primi passi sul diamante.

L’accordo ufficiale rappresenta un innesto importante per il progetto tecnico del Livorno Baseball, che ritrova un giocatore giovane ma già forte di un’esperienza significativa maturata nei campionati nazionali.

Lanciatore destro, Fioravanti aveva intrapreso dalla stagione 2024 una nuova avventura trasferendosi alla Fiorentina Baseball. Con la formazione fiorentina ha affrontato la Serie B nel 2023, la Serie A nelle stagioni 2024 e 2025 e la Serie A Silver nel 2026, collezionando complessivamente 37 partite lanciate.

Un percorso che gli ha permesso di affinare le proprie qualità tecniche e di crescere sul piano della maturità agonistica, trasformandolo in un lanciatore più solido e consapevole. Un’esperienza lontano dalla città natale che rappresenta motivo di orgoglio anche per chi lo ha accompagnato nei suoi primi anni sul diamante.

Adesso per Fioravanti si riaprono le porte dello stadio Alfredo Sisi, dove ritroverà l’ambiente in cui tutto è cominciato. Il nuovo direttore sportivo Marco Duimovich, il presidente e l’intera dirigenza hanno rivolto al giocatore il loro augurio di buon lavoro, accompagnato dal più caloroso bentornato da parte di tutta la famiglia del Livorno Baseball.

Il lanciatore entrerà fin da subito nel roster della Serie B, mettendosi a disposizione dello staff tecnico e dei compagni. Il suo ritorno aggiunge esperienza e ambizione alla squadra, con l’obiettivo di contribuire alla crescita del gruppo e al progetto della società.

Ora la parola passa al campo, con la certezza che i tifosi amaranto sapranno accogliere Fioravanti con tutto l’affetto che merita.

Bentornato a casa, Saverio!

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