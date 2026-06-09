Livorno Baseball Under 12, sfida in famiglia sul diamante: i piccoli Mori battono i parenti

Approfittando della pausa di due settimane dal campionato, i giovani atleti labronici sono scesi in campo per la tradizionale partita contro i familiari. Tra sorrisi, grinta e qualche scena esilarante, a vincere sono stati i ragazzi

Lontani per un fine settimana dagli impegni ufficiali del campionato, i piccoli Mori dell’Under 12 del Livorno Baseball hanno vissuto un pomeriggio speciale all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione.

I tecnici della squadra hanno infatti organizzato la tradizionale partita tra genitori e figli, un appuntamento ormai immancabile che rappresenta un momento di aggregazione per tutto l’ambiente biancoverde. Nella formazione dei “grandi” non sono scesi in campo soltanto mamme e papà, ma anche fratelli e sorelle degli atleti, pronti a raccogliere la sfida lanciata dai giovani giocatori.

Dall’altra parte del diamante, ben undici atleti Under 12 hanno gestito la squadra in completa autonomia, decidendo il line-up e organizzandosi senza l’intervento degli allenatori. Una responsabilità che i ragazzi hanno accolto con entusiasmo, mettendo in campo una determinazione fuori dal comune.

La gara si è disputata con la formula del coach pitch, con i tecnici incaricati di lanciare per consentire a tutti di battere e partecipare attivamente al gioco. Dopo un avvio favorevole ai genitori, avanti nei primi inning, è arrivata la reazione dei piccoli Mori che, inning dopo inning, hanno recuperato terreno fino a conquistare la vittoria finale.

A colpire gli allenatori è stata soprattutto la grinta mostrata dai giovani giocatori, desiderosi di superare i propri parenti e dimostrare quanto appreso durante la stagione. Un atteggiamento che lascia ben sperare in vista dei prossimi impegni tra campionato, Coppa Toscana e tornei.

Non sono mancati i momenti divertenti. Tra le scene più apprezzate del pomeriggio quella di un babbo che, sceso in campo scalzo e senza guantone, è riuscito comunque a realizzare almeno due spettacolari eliminazioni al volo, strappando applausi e risate a tutti i presenti.

Al di là del risultato, la giornata ha rappresentato un’importante occasione di crescita per il gruppo. Rafforzare il legame tra atleti, famiglie e società è infatti uno degli obiettivi che il Livorno Baseball porta avanti da anni, nella convinzione che la costruzione di una solida comunità sportiva sia parte integrante del percorso formativo dei giovani giocatori.

Una vittoria sul campo, dunque, ma soprattutto una vittoria per lo spirito di squadra e per il baseball livornese.

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