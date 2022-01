Colpo a sorpresa dell’Us Livorno, arriva il giovane Petronelli dalla Fiorentina

Ala offensiva classe 2003, è stato tra i protagonisti della vittoria dei viola in Supercoppa. Il ragazzo arriva in prestito secco, ecco le sue caratteristiche

di Filippo Ciapini

Mediagallery

Aveva promesso un calciatore per reparto il direttore sportivo Raffaele Pinzani ed ecco che la sua parola è stata mantenuta (foto US Livorno). Dopo il centrocampista Andrea Luci e il difensore Michele Russo è infatti arrivato l’esterno d’attacco Lorenzo Petronelli. Il giovane, classe 2003, arriva dalla primavera della Fiorentina ed è stato tra i protagonisti della vittoria in Supercoppa dei ragazzi di mister Aquilani. Piede destro, tra le caratteristiche principali dell’ala sinistra è la rapidità di esecuzione abbinata a una grande tecnica individuale. Un colpo che garantisce all’allenatore Francesco Buglio una quota di qualità che può togliersi anche molte soddisfazioni dal primo minuti. La concorrenza è agguerrita con Gianlorenzo Nunzi e Lorenzo Pecchia che hanno ben figurato in questa prima parte di stagione, ma sicuramente è meglio avere una freccia in più che una in meno. L’US Livorno ha presentato il ragazzo sui propri canali ufficiali e presto ci sarà la conferenza stampa di presentazione dove Lorenzo Petronelli parlerà degli obiettivi personali e delle ambizioni con la maglia amaranto.