Fissore e Bartolini i primi due tesserati dell’era Esciua

Matteo Fissore, classe 1996, 64 presenze in Serie C è un difensore centrale; Daniele Bartolini, classe 1995, oltre 200 presenze in Serie D, è un centrocampista e vanta 1 presenza in Serie A con la maglia amaranto nella stagione 2013/14

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver raggiunto un accordo per il tesseramento del difensore centrale Matteo Fissore, classe 1996, 64 presenze in Serie C nel corso della sua carriera, nelle ultime due stagioni in Serie D con la Cavese (47 partite fra campionato, playoff e Coppa Italia di categoria). Matteo Fissore, cresciuto nel settore giovanile del Torino, dove ha vinto il campionato Primavera nella stagione 2014/15, ha indossato anche le maglie di Fidelis Andria, Alessandria, Como, Sambenedettese e Messina. Inoltre l’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver raggiunto un accordo per il tesseramento del centrocampista Daniele Bartolini, classe 1995, oltre 200 presenze in Serie D tra Viareggio, Valdinievole Montecatini, Pavia, Savona, Vogherese, Borgosesia, Ghiviborgo e Real Forte Querceta, dove ha messo insieme 70 partite, 2 gol e 15 assist nelle ultime due stagioni. Daniele Bartolini, cresciuto proprio nel settore giovanile dell’As Livorno, vanta anche una presenza in Serie A con la maglia amaranto nella stagione 2013/14.

