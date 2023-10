“Forza Enrico”. Esciua da Fernandez

Foto tratta dagli account social dell'Us Livorno 1915

Il presidente Joel Esciua, dopo aver assistito all’allenamento della prima squadra allo stadio Armando Picchi e all’ottimo pareggio degli Juniores nazionali, il 21 ottobre pomeriggio è andato a far visita a Enrico Fernandez Affricano, in convalescenza a casa in seguito a una brutta caduta che ha richiesto un’operazione chirurgica al femore. Esciua e Fernandez si sono intrattenuti per fare il punto della situazione sulla società, salutandosi con la promessa che saranno accanto in tribuna già nelle prossime partite interne.

