Fucecchio-Livorno 0-0, pareggio a reti bianche

Al Corsini di Fucecchio finisce zero a zero. Gara senza emozioni con due tiri in tutti i novanta minuti. Un campo non in condizioni ottimali e forse un approccio tattico sbagliato hanno fatto il resto

di Filippo Ciapini

Finisce in parità la sfida tra Fucecchio e Livorno. Al Corsini il punteggio è di zero a zero. Amaranto che hanno disputato una partita sottotono non rispettando le attese. Ci si aspettava infatti una vittoria netta da parte dei ragazzi di Buglio, ma le condizioni del campo e forse un approccio tattico sbagliato hanno portato a 90 minuti privi di emozioni. Un solo tiro per tempo. Nel primo, alla mezz’ora, Frati colpisce di testa una spizzata di Luci che impegna il portiere di casa a compiere un vero miracolo. Nel secondo tempo invece, Vantaggiato cerca di battere a rete una respinta corta della difesa. Senza dubbio è il capitano amaranto il migliore in campo. Dirige, intercetta e prova a far ripartire le azioni offensive. Ma oggi, evidentemente, doveva andare così.

LE PAGELLE:

Mazzoni 6: Inoperoso per tutta la partita.

Franzoni 5.5: Un passo indietro rispetto alle precedenti uscite. (Dal 45’ Pecchia 6: Entra e dà vivacità alla squadra).

Russo 6: Ordinato e preciso, gestisce gli attacchi con serenità.

Giampà 6: Solido in difesa, sfiora anche il gol. Bene.

Giuliani 6.5: Spinge e rientra, corre e imposta. Prestazione ottima

Luci 6.5: Il migliore in campo, è ovunque. Peccato per le condizioni del campo, ma ci farà divertire.

Marinai 6: Buona la prima in un campo non semplice (Dal 69’ Panebianco 6: Entra in un momento difficile del match, dà attenzione alla fase difensiva).

Petronelli 5.5: Una partita che non esaltava le sue caratteristiche, spaesato. (Dal 60’ Nunzi 6: Prova a trascinare la squadra con lanci lunghi)

Bellazzini 5: Da lui ci si aspetta molto di più, è spesso fuori dalle azioni di gioco. (Dal 60’ Vantaggiato 6: Appena entra è subito pericoloso. Sa sempre dove va il pallone e lui si trova al punto giusto).

Frati 5.5: L’unica azione vera arriva dalla sua testa, per il resto nulla di più. (Dal 75’ Torromino sv)

Ferretti 5: Arrivano pochissimi palloni e pure sbagliati. Arma Letale però oggi non c’è.

IL COMMENTO DI BUGLIO: “non si può parlare di partita perché non c’è stata. Campo e vento l’hanno condizionata, forse potevamo sfruttare qualche occasione in più. Avevamo perso certezze e autostima, sapevo che potevamo avere delle difficoltà. Dispiace soprattutto per i tifosi.