Il capitano Luci: “Ora la piazza resti al nostro fianco”

Il capitano dell'Us Livorno 1915: "Ci troviamo in questa situazione per colpa nostra. Dobbiamo cambiare ed essere più cattivi"

Il presidente Paolo Toccafondi: “Dopo la partita di Montespaccato, facendo una serie di valutazioni, lunedì avevo deciso a malincuore di esonerare l’allenatore. Martedì 2 novembre sono venuto al campo per parlare con la squadra e mi sono trovato davanti alla volontà di tutti i ragazzi di richiamare il mister. Mi ha fatto davvero piacere, non mi era mai capitato. E sono contento di tornare sui miei passi”. Il direttore generale Igor Protti: “I ragazzi si sono comportati da uomini e si sono presi le loro responsabilità. Il campionato è lungo, andiamo avanti. Con questa decisione è stato messo un mattone importante per ottenere il massimo in futuro”. Il capitano Andrea Luci: “Ci troviamo in questa situazione per colpa nostra. La reazione del gruppo è stata bella e importante, spero che la piazza resti al nostro fianco perché vogliamo ripartire nel migliore dei modi. Dobbiamo cambiare ed essere più cattivi”.

