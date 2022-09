Il CCL organizza la trasferta amaranto a Terranova Bracciolini. Come partecipare

Il CCL (club ATL - Protti - Stua - Villaggio) organizza la trasferta a Terranova Bracciolini (AR) per la partita del 18 settembre, ore 15.00 Terranova Traiana - US Livorno

Il CCL (club ATL – Protti – Stua – Villaggio) organizza la trasferta a Terranova Bracciolini (AR) per la partita del 18 settembre, ore 15.00 Terranova Traiana – US Livorno.

Costo del viaggio € 18/20.

Si sta valutando l’opportunità di mangiare in una trattoria del luogo.

Per i biglietti si deve aspettare cosa stabilirà la soc. Traiana. Seguirà comunicazione

Per prenotazioni si prega contattare:

ATL – Luca Creatini… 333-9325698

” – Aldo Angioli… 329-3721218

Protti Vada – Marco Putignano… 347 6322262

Stua – Enrico Gabuzzini… 347 1166915

Villaggio – Giorgio Alderigi… 380-1894890

Condividi: