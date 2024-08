Il “corto” L’ultima figurina selezionato da tre festival internazionali

Una immagine dei protagonisti Greta e Edoardo, tratta dal "corto", e la locandina

Realizzato per il lancio della nuova stagione 2024-2025 dell’US Livorno Calcio 1915, la regia del cortometraggio è di Luca Dal Canto, già autore di cortometraggi pluripremiati distribuiti in tutti i continenti e aiuto regia di importanti registi italiani

Tre su tre in festival internazionali di cinema indipendente per “L’ultima figurina”, il cortometraggio dell’ US Livorno Calcio 1915, prodotto dal presidente onorario Enrico Fernandez e presentato lo scorso 19 luglio in Fortezza Vecchia. Il film “amaranto” è stato selezionato innanzitutto alla rassegna inglese Lift-Off Global Network First Time Filmmaker, un’importante rete di festival itineranti di cinema indipendente che si tengono annualmente in alcune grandi città europee. La prima fase di questo festival prevede una votazione online da parte del pubblico e i primi tre cortometraggi più votati, oltre ai consueti premi, potranno ottenere l’accesso ai Festival europei del 2025. Per far viaggiare i colori amaranto in Europa, almeno per il momento dal punto di vista cinematografico, c’è tempo fino al 25 agosto. Basta andare su https://liftoff.network/ft-filmmaker-sessions-august-2024/ e scegliere la rassegna “New Voices pt.1”. Da lì si potrà accedere alla pagina di accesso alla votazione (e visione dei corti), inserendo i propri dati e acquistando il ticket. Dopodiché si riceverà una email con un codice di voto e con le successive istruzioni per vedere e votare i film provenienti da tutto il mondo. Il cortometraggio “L’ultima figurina”, in questo festival inglese, è intitolato “The last sticker”. Inoltre, dopo il londinese Lift-Off e l’italiano Xalpi Film Fest 2024 che si è tenuto nelle scorse settimane, proprio in questi giorni è arrivata un’altra importantissima selezione ufficiale per il cortometraggio amaranto in versione inglese. Si tratta della 27esima edizione dello Sport Film Festival Liberec 2024, uno dei pochi eventi cinematografico-sportivi a livello mondiale riconosciuti dal Comitato Olimpico Internazionale, che vanta oltre 5.000 spettatori a edizione e si svolgerà a Liberec, in Repubblica Ceca, dal 3 al 6 ottobre. Su circa 400 opere ricevute, la giuria composta da personalità del mondo del cinema, della televisione e dello sport ha selezionato poco più 30 film, tra cui “L’ultima figurina”. Il festival di Liberec è inserito nella World Ficts Challenge 2024, a cui aderiscono oltre 130 paesi. La regia del piccolo film della durata di neanche 7 minuti – che all’indomani della pubblicazione in poco tempo ha ottenuto oltre decine di migliaia di visualizzazioni uniche sui social e ha fatto commuovere i tifosi amaranto e non solo – è di Luca Dal Canto, già autore di cortometraggi pluripremiati distribuiti in tutti i continenti e aiuto regia di importanti registi italiani.

Breve storia di formazione con un’intro dai toni “mistery”, il corto ruota intorno alla scoperta di un vecchio album di calcio, ed esplode nella seconda parte con un emozionante viaggio nella storia antica e moderna del calcio amaranto e in alcuni luoghi simbolo della città. Realizzato per il lancio della nuova stagione 2024-2025 dell’US Livorno Calcio 1915 e fortemente voluto dal direttore marketing Maurizio Laudicino, il film breve è prodotto dalla LDC Audiovisual Factory e ha come protagonisti il capitano Andrea Luci e due incredibili giovani attori: Greta Discepolo e Edoardo Paglia, alla loro prima apparizione sul “grande schermo”. La fotografia è di Tommaso Melani, il suono di Alberto Battocchi, l’aiuto regia di Valentina Vasta, il casting del Teatro della Brigata di Livorno, il coordinamento di produzione di Anita Galvano, oltre alla collaborazione di Simone Fulciniti come acting coach. La realizzazione del cortometraggio è stata resa possibile anche grazie al supporto di Giuseppe Di Palma e Lorenzo Riposati (che ha gentilmente concesso la bellissima location dove è stata girata la prima parte del film), di Curzio Galatolo e del Club Magnozzi, e del Comune di Livorno Sportello Cinema e Ufficio Demanio. “L’ultima figurina” sta partecipando ad altre selezioni per festival internazionali. Ci potranno quindi essere a breve altre soddisfazioni, con la speranza di far conoscere sempre più Livorno e il suo Livorno in tutto il mondo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©