L’Inter vince il 2° Trofeo Benetti

Organizzato dalla Asd Livorno Calcio Femminile, il torneo è riservato alle under 15 delle 8 squadre professionistiche nazionali ed è riconosciuto come il più importante in Toscana. Oltre 500 spettatori al campo Magnozzi. Graditissima la presenza Francesca Durante, portiere della nazionale femminile e dell’Inter. Presenti, tra gli altri, anche il consigliere Gazzetti e il presidente della Pro Livorno Sorgenti Caruso

Oltre 500 spettatori hanno affollato lo scorso 22 giugno a Livorno le tribune del Campo M. Magnozzi dove si è svolto il 2° Trofeo Benetti organizzato dalla Asd Livorno Calcio Femminile, ideato nel 2023 in onore del 150 anniversario dell’omonima azienda. Ad aggiudicarsi il torneo è stata l’Inter che ha avuto la meglio per 3 reti a 0 sulla Juventus, dopo un’avvincente gara che non ha deluso le aspettative. Il torneo, riservato alle under 15 delle 8 squadre professionistiche, ha una valenza nazionale ed è riconosciuto come il più importante in Toscana. In questa edizione a contendersi la vittoria erano Juventus, Inter, Roma, Genoa, Spezia, Sampdoria, Lazio e Livorno. Durante la giornata, iniziata alle 9,30 e finita alle 21, il campo M. Magnozzi ha accolto numerose istituzioni e personaggi del mondo del calcio che sono venuti ad ammirare le splendide gesta delle giocatrici ed hanno espresso grande soddisfazione. “E’ una manifestazione di alto livello, organizzata perfettamente che ha richiamato numerose squadre dei club italiani più importanti” ha dichiarato il Consigliere regionale Francesco Gazzetti; presente anche Pietro Caruso vice presidente della Provincia e presidente della Pro Livorno Sorgenti: “Un onore ospitare a questo evento organizzato in maniera incredibile”. Graditissima la presenza Francesca Durante, portiere della nazionale femminile e dell’Inter rimasta piacevolmente sorpresa nel vedere un torneo di così alto livello, che ha invitato tutte le giocatrici a divertirsi, impegnarsi e credere sempre in ciò che fanno, così facendo i risultati arriveranno. Soddisfatto l’ideatore e organizzatore Alessio Ciampi, direttore generale della Ads Livorno Calcio Femminile, che conclude la premiazione affermando: “Il Trofeo si conferma un’importante kermesse del calcio femminile italiano. Gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati ampliamente raggiunti; le giocatrici hanno vissuto certamente un’esperienza unica anche grazie all’eccezionale collaborazione con l’Accademia Navale di Livorno, fiore all’occhiello della nostra città e culla di tradizioni e valori. Un particolare ringraziamento a Benetti, partner dell’evento, per l’opportunità e la fiducia che ci dona ogni anno! Ci metteremo subito al lavoro per organizzare la 3a edizione ancora più ricca di contenuti. Ci vediamo a giugno 2025”. Durante la giornata si sono alternati momenti di puro sport e agonismo ad appuntamenti di beneficenza con le associazioni Fop Italia Onlus, rappresentata dal capitano del Livorno Andrea Luci, e la Misericordia di Antignano presenti per promuovere raccolte fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza per i volontari. “Un sentito ringraziamento – conclude Ciampi – va alla Pro Livorno 1919 Sorgenti, che da anni collabora con il Livorno Calcio Femminile che ha fornito la struttura, agli sponsor che hanno sostenuto, a Telegranducato per avere trasmesso in diretta l’intera giornata. Un ringraziamento particolare va ai tanti volontari che hanno lavorato instancabilmente per consentire lo svolgimento della manifestazione e la sua ottima riuscita”.

CLASSIFICA 2° TROFEO BENETTI

1° INTER

2° JUVENTUS

3° SAMPDORIA

4° AS ROMA- GENOA-LAZIO -SPEZIA -LIVORNO

MIGLIOR CAPOCANNONIERE: SARAGONI ALESSIA – INTER

MIGLIOR PORTIERE: MORELLI GIORGIA – SAMPDORIA

MIGLIOR GIOCATORE: LOCCI ISABELLA – SPEZIA

