Livorno-Perignano 0-1, clamorosa sconfitta al Picchi

Decide Sciapi al 76esimo. Amaranto imprecisi e senza cattiveria agonistica. Il problema del gioco resta comunque una costante negativa

di Filippo Ciapini

Mediagallery US LIVORNO (4-3-3): Mazzoni; Franzoni, Ghinassi, Russo, Panebianco; Luci, Apolloni, Gargiulo; Pecchia, Torromino, Vantaggiato. All. Buglio

Incredibile sconfitta interna del Livorno che contro il Perignano perde 0-1. C’è poco da dire, l’ennesima prestazione sottotono degli amaranto che si svegliano soltanto dopo la rete di Sciapi al 76esimo. L’attaccante, complice una deviazione fatale per Mazzoni, conclude un contropiede giostrato alla perfezione. La squadra di Buglio continua così il periodo no soprattutto dal punto di vista del gioco e dell’attitudine. Una squadra come questa non può permettersi di scendere in campo soltanto a un quarto d’ora dalla fine. Amaranto spreconi e festival delle traverse, prima con Durante e poi con Torromino che solo davanti al portiere calcia inutilmente di potenza. Triplice fischio e contestazione della Curva Nord nei confronti della squadra. Amaranto che sprecano così l’occasione per allungare il distacco sulla Cuoiopelli.

LE PAGELLE

Mazzoni 6: La deviazione sul tiro di Sciapi lo inganna, non può nulla.

Franzoni 5: Asfaltato da Lucarelli, ci vuole più cattiveria in certi momenti.

Ghinassi 5.5: Da rivedere la posizione del reparto sul vantaggio ospite. Peccato perché era andato bene.

Russo 5.5: Idem con patate al compagno. La sua esperienza però dovrebbe farlo svettare su tutti.

Pecchia 6: Il migliore dei suoi, tanta grinta in campo. È ovunque. (Dall’86 Nunzi sv)

Luci 5: Giornataccia per lui, non azzecca niente. (Dal 68’ Bellazzini 6: Entra e dà dinamismo alla squadra, finalmente si vede quel giocatore che aspettavamo).

Apolloni 5: Prestazione anemica, dovrebbe mangiarlo il campo. (Dal 45’ Gelsi 6: Inizio shock, poi sale in cattedra e nella confusione generale appoggia un pallone perfetto a Torromino).

Gargiulo 5: Sbaglia tutto, oggi non è sceso in campo.

Durante 6: Tanto impegno e tanta corsa, l’imprecisione sotto porta è enorme. Ma ce ne fossero così. (Dal 68’ Panebianco 5.5: Pronti via e Lucarelli svernicia anche lui, bene in fase offensiva però).

Torromino 5.5: Nel primo tempo gioca da solo, nella ripresa invece spreca clamorosamente tante palle buone per il vantaggio… e il pareggio.

Vantaggiato 5: Spesso fuori dalle azioni di gioco, è un pesce fuor d’acqua.