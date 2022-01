Luci saluta la Carrarese, il ritorno in amaranto è a un passo

Il Capitano si avvicina sempre di più al ritorno in maglia amaranto. Ha rescisso con la Carrarese e, in caso di firma, sarà a disposizione per un esordio ufficiale tra 30 giorni

di Filippo Ciapini

Mediagallery

È ufficialmente finita l’avventura di Andrea Luci con la maglia della Carrarese. Il centrocampista e bandiera amaranto era stato accostato in questi giorni proprio per un ritorno a casa e, dopo aver assistito alla partita di Ponsacco, sembra che la situazione si sia sbloccata. Il calciatore, che si svincolerà, potrà giocare per accordi federali tra circa 30 giorni, ma senza dubbio è un colpo da 90 per la società del presidente Paolo Toccafondi che, intanto, sembra aver opzionato anche un altro super acquisto. Il difensore, proveniente dalla Ternana, Michele Russo.

Questo il comunicato della Carrarese che ha annunciato la rescissione salutandolo con queste parole: “La Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale anticipata del contratto economico con Andrea Luci, centrocampista classe ’85 che ha collezionato con la maglia azzurra 52 presenze con 1 rete all’attivo. Una decisione sofferta in cui si è assecondata la volontà del calciatore in considerazione di superiori motivi di ordine privato e personali che lo costringono al ritorno nelle vicinanze dei propri familiari. Al giocatore si rivolge un sentito ringraziamento per il contributo fornito nella stagione e mezzo in azzurro ed i migliori auguri per il proseguo della sua carriera sportiva. Andrea Luci ha commentato: “Dal primo giorno è scattato un feeling importante con tutti, nessuno escluso, nell’ambiente azzurro. Solo ragioni mie personalissime avrebbero potuto far concludere questa storia d’ amore sportivo e così ,purtroppo, è stato. Seguirò,comunque, le sorti della squadra e farò il tifo per i miei ex compagni e lo staff affinché raggiungano le posizioni che meritano attraverso risultati importanti per cui sono consapevole lavorano duramente in settimana mettendoci anima e corpo. FORZA CARRARESE!!!”.