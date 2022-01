L’Us Livorno 1915 riprende gli allenamenti

La società ringrazia il dottor Francesco Farneti della Farmacia Farneti, sponsor ufficiale, per essersi messo subito a disposizione e aver eseguito i tamponi al gruppo squadra risultato negativo

Prima di scendere sul campo di Borgo Cappuccini, l’intero gruppo squadra è stato sottoposto a un giro di tamponi per precauzione (foto Novi/Us Livorno). Tutti i test sono risultati negativi, pertanto la squadra si è allenata regolarmente e rispetterà il programma di sedute fissato nei giorni scorsi. L’Unione Sportiva Livorno 1915 ringrazia il dottor Francesco Farneti, titolare della Farmacia Farneti di viale Carducci 197, sponsor ufficiale, per essersi messo subito a disposizione e per aver eseguito i tamponi al gruppo squadra. Nelle scorse settimane, due calciatori erano risultati positivi al Covid-19: entrambi non avevano avuto contatti stretti con il gruppo squadra e si trovano ancora in isolamento. La società sta seguendo l’iter previsto dalle normative vigenti per contrastare la diffusione del virus.