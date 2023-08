L’Us Livorno 1915 tessera l’attaccante Mutton

Il calciatore, quasi 150 partite in Serie C, ha raggiunto il resto del gruppo nel ritiro di Pievepelago ed è regolarmente a disposizione di mister Giancarlo Favarin

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato l’attaccante Cristian Mutton, classe 1999, nelle ultime due stagioni in Serie C con la maglia del Pontedera, con la quale ha messo insieme 65 presenze e 8 gol in campionato. Mutton, cresciuto nel settore giovanile del Como e protagonista anche con la Primavera dell’Inter e del Bologna, vanta quasi 150 partite in Serie C tra Como, Giana Erminio, Pro Sesto e appunto Pontedera. Il calciatore ha già raggiunto il resto del gruppo nel ritiro di Pievepelago ed è regolarmente a disposizione di mister Giancarlo Favarin.

