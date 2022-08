L’Us Livorno 1915 torna al Picchi, concluso il ritiro

I lavori al manto erboso dello stadio inizieranno il 25 agosto e andranno avanti fino al 10 settembre e come ogni stagione serviranno a riportare le condizioni del manto a livelli più che eccellenti

L’Unione Sportiva Livorno 1915 per poter svolgere gli allenamenti e gli allenamenti congiunti programmati allo stadio Armando Picchi nel mese di agosto ha richiesto all’amministrazione comunale di posticipare l’inizio dell’intervento di rifacimento del manto erboso a giovedì 25 agosto. L’amministrazione comunale ha accolto la richiesta, pertanto i lavori inizieranno in quella data, andranno avanti fino al 10 settembre e come ogni stagione serviranno a riportare le condizioni del manto erboso a livelli più che eccellenti.

Concluso il ritiro di Pievepelago

L’Unione Sportiva Livorno 1915 ringrazia l’amministrazione comunale di Pievepelago, la Polisportiva Bortolotti che gestisce l’impianto sportivo Riccardo Mordini e tutto lo staff dell’Hotel Valle Verde.

