Nuovo attaccante per l’Us Livorno con 12 presenze in serie A

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato l’attaccante Simone Lo Faso, classe 1998, nella scorsa stagione in serie D con la maglia della Caratese, dove ha messo insieme 33 presenze e 4 gol. Lo Faso, cresciuto nel settore giovanile del Palermo, debuttò in serie A nel novembre del 2016 proprio con i rosanero (Palermo-Milan 1-2). In totale sono 12 le presenze nella massima serie, 10 con il Palermo e 2 con la Fiorentina nella stagione successiva. Lo Faso, protagonista con le Nazionali giovanili fino all’Under 20, ha giocato pure in serie B (Palermo e Lecce) e serie C (Cesena e Pistoiese).

