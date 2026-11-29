Perugia – Us Livorno 1-0. Altro stop per gli uomini di Lucarelli

Il rigore di Ladinetti a fine primo tempo condanna gli amaranto all'ennesima sconfitta lontano dal Picchi. Prestazione davvero abulica quella dei labronici, che confermano il periodo di crisi. In casa Livorno non si salva nessuno

di Lorenzo Evola

La scossa non arriva. Di Carmine e compagni proseguono nel loro trend negativo e cadono di misura anche in terra umbra, al termine di un match avaro di emozioni. Al Curi decide un rigore trasformato da Ladinetti al tramonto della prima frazione, concesso in seguito ad un intervento maldestro di Malagrida su Sabbattani in area. I padroni di casa gestiscono il vantaggio fino al triplice fischio senza mai concedere niente alla formazione labronica, conquistando quei tre punti che consentono il sorpasso proprio ai danni degli amaranto. Un Livorno, d’altro lato, autore di una prova scialba, piatta, priva di acuti (zero tiri in porta nell’arco dei 90′) nonché del carattere e della voglia di acciuffare quanto meno un pareggio. Secondo ko consecutivo per la truppa di Lucarelli, ancora a secco di vittorie lontano dal Picchi e scivolata adesso al limite della zona playoff.

La cronaca

Contro i biancorossi di Diana Lucarelli lancia dal 1’ Ciobanu in porta, DjiDji in difesa e Menarini in mediana al fianco di Haas. Sulla trequarti Bonassi e Aramu insieme a Malagrida. Panchina per Gabbiani, spazio a Di Carmine in attacco. Avvio piuttosto equilibrato al Curi, gli amaranto provano a rendersi pericolosi con alcune iniziative di Haas e Di Carmine (ispirate entrambe da Malagrida), d’altro lato gli umbri spaventano gli amaranto con una punizione calciata da Ladinetti che sfiora l’incrocio dei pali. Con il passare dei minuti i padroni di casa alzano il pressing e flirtano con il vantaggio alla mezz’ora, quando Ciobanu è costretto al grande intervento per disinnescare il bolide dalla distanza di Ladinetti. Vantaggio che, tuttavia, non si farà attendere. Al 36’ infatti Malagrida stende Sabbattani in area nel tentativo di allontanare un pallone, il direttore di gara non ci pensa due volte ad indicare il dischetto (decisione confermata anche dopo il check al Fvs). Dagli undici metri si presenta Ladinetti che spiazza Ciobanu, sbloccando il match al Curi. Gli uomini di Lucarelli accusano il colpo e rischiano di affondare sul finale di frazione di fronte ad un Perugia galvanizzato dal gol, Ciobanu salva ancora i suoi su un corner diretto in porta sempre di Ladinetti.

Nella ripresa succede davvero poco o nulla. La tanto agognata reazione amaranto, infatti non si concretizzerà mai e anzi, sono i biancorossi ad affacciarsi con più convinzione dalle parti di Ciobanu con alcune conclusioni isolate di Langella, Carriero e Sabbattani. Lucarelli prova ad inserire maggior peso in attacco con Mancini, Gabbiani e Malotti senza però ottenere i risultati sperati, di occasioni vere e proprie non vi è traccia. Il Perugia si compatta sempre di più con lo scorrere del tempo e blinda la porta di Zelezny, oggi mai veramente impegnato. Al triplice fischio festeggiano i tifosi umbri per i tre punti casalinghi che mancavano da oltre due mesi. Amaranto invece chiamati a leccarsi di nuovo le ferite e a reagire all’Ardenza nell’anticipo di venerdì prossimo contro la Vis Pesaro per invertire un ruolino di marcia (7 punti nelle ultime 9) che comincia seriamente a preoccupare.

Le pagelle

Ciobanu 6: Risponde presente sul missile di Ladinetti alla mezz’ora, non intuisce il rigore dello stesso centrocampista di Diana.

Mulazzi 6: La sua partita dura solo una mezz’ora scarsa, costretto al ko per un problema muscolare. Fin lì non aveva sfigurato (dal 32’ Rizza 5.5: Entra a freddo al posto di Mulazzi e viene pian piano inglobato dal grigiore del pomeriggio amaranto. Spinta pressoché assente sulla sua corsia di competenza).

DjiDji 6: Solido nella prima metà di gara, ha più campo da coprire nella ripresa ma esce spesso vincitore dai duelli contro gli attaccanti umbri.

Bachini 6: Non concede granché a Sabbattani e co, guida una retroguardia decisamente più attenta rispetto alle ultime uscite.

Veseli 6: Non commette particolari sbavature là dietro, si allinea ai colleghi di reparto.

Menarini 5: Al piccolo trotto nei primi 45’, non apporta quel cambio di passo che servirebbe alla manovra labronica. Prestazione nel complesso anonima in mezzo al campo, non termina il match (dal 72’ Arrigoni sv)

Haas 5.5: Spreca una ghiotta chance ad inizio gara, per il resto tenta di districarsi in entrambe le fasi tra le maglie dei padroni di casa senza mai riuscirci. Ci si aspettava ben altro dal suo arrivo in casa amaranto.

Bonassi 5.5: Come sempre poco da dire sul fronte della quantità, ma è fin troppo avulso dal gioco in fase di possesso. Non si fa notare neanche con una delle sue proverbiali sortite in area, insomma non raggiunge la sufficienza (dal 72’ Mancini sv)

Aramu 5: Spesso anticipato nonché impreciso nella prima frazione, la musica non cambia nella ripresa e allora Lucarelli decide di toglierlo dalla contesa. Il suo ritorno in maglia amaranto si è rivelato, in generale, fin qui una grossa delusione. Lontano parente del giocatore ammirato in Serie A fino a pochi anni fa (dal 59’ Malotti 5.5: Ingresso anonimo il suo, nessuna giocata degna di nota)

Malagrida 5: Tra i più attivi nel primo tempo amaranto, innesca Haas e Di Carmine che però non concretizzano dalle parti di Zelezny. Sciagurato in occasione del rigore di Ladinetti quando colpisce malamente Sabbattini in area. Un errore che si rivelerà purtroppo decisivo (dal 59’ Gabbiani 5.5: Contributo marginale anche da parte sua, non riaccende l’attacco labronico)

Di Carmine 5: Poco servito nella prima frazione, ha una mezza chance su servizio di Malagrida ma perde il momento giusto per calciare. Resta in campo fino al triplice fischio in pratica senza mai toccare il pallone.

All. Lucarelli 5: I risultati lontano dalle mura amiche del Picchi non si sono visti da inizio anno è vero, ma ciò che faceva ben sperare erano la voglia e la determinazione di lottare fino al triplice fischio mostrate sempre dai suoi ragazzi. Al di là dei numeri, il campanello d’allarme più grave è legato proprio all’atteggiamento messo in scena dalla squadra da qualche settimana ed oggi forse più che mai. Il Livorno di questo fine autunno appare triste, quasi rassegnato, incapace di reagire agli eventi negativi. La classifica impone comunque ottimismo ma urge risollevarsi al più presto dalla crisi per non compromettere quanto fatto di buono fin qui.

Le formazioni ufficiali:

Perugia (3-5-2): Zelezny; Tozzuolo, Angeli, Stramaccioni; Cisco, Ladinetti, Carriero, Langella, Cavallini; Sabbattani, Van Amersfoort. All. Diana

Livorno (4-2-3-1): Ciobanu; Mulazzi (dal 32′ Rizza), Bachini, Djidji, Veseli; Menarini (dal 72′ Arrigoni), Haas; Bonassi (dal 72′ Mancini), Aramu (dal 59′ Malotti) , Malagrida (dal 59′ Gabbiani); Di Carmine. All. Lucarelli

Termina il match al Curi. Il rigore di Ladinetti a fine primo tempo condanna gli amaranto all’ennesima sconfitta lontano dal Picchi. Prestazione davvero abulica quella dei labronici che confermano il periodo di crisi 90' Saranno quattro i minuti di recupero 84' Padroni di casa che guadagnano metri, sembra non crederci più la truppa di Lucarelli 82' Gestisce il possesso il Perugia, Livorno a dir poco sterile dalla trequarti in su 78' Destro di Carriero, la sfera esce abbondantemente dallo specchio della porta 74' Lucarelli prova ad inserire maggior peso in attacco, Livorno a trazione offensiva 72' Dentro anche Arrigoni e Mancini per Menarini e Bonassi 69' Sinistro di Langella, palla oltre il montante 66' Ritmi blandi in questa fase, gli amaranto non riescono a trovare varchi nella retroguardia biancorossa 59' Doppio cambio nel Livorno, dentro Gabbiani e Malotti per Malagrida e Aramu 56' Stavolta è Bonassi a colpire in ritardo Cavallini, punizione per gli umbri 55' Giallo per Cavallini che atterra Bonassi 52' Malagrida centra per Bachini, colpo al volo sbilenco quello del centrale amaranto 49' Colpo di testa di Sabbattani, blocca senza patemi Ciobanu 48' Lancio di Bachini per Malagrida, palla troppo lunga Comincia la ripresa al Curi! Termina il primo tempo al Curi. Padroni di casa in vantaggio grazie al rigore di Ladinetti. Livorno quasi mai pervenuto dalle parti di Zelezny 45' Saranno tre i minuti di recupero. Accusano il colpo gli uomini di Lucarelli che adesso faticano a guadagnare campo 40' GOL DEL PERUGIA! Esecuzione perfetta di Ladinetti che spiazza Ciobanu e sblocca il match al Curi 36' RIGORE PER IL PERUGIA! Intervento scomposto di Malagrida in area su Sabbattani, il direttore di gara indica il dischetto 32' Problemi per Mulazzi, costretto al forfait. Al suo posto dentro Rizza 30' Sinistro al volo di Tozzuolo che spara in curva dall’altezza del dischetto, altra occasione per i ragazzi di Diana 29' CIOBANU! Destro da fuori area di Ladinetti, risponde presente il portierino amaranto che devia in corner 27' Giallo per Carriero che abbatte Malagrida in contropiede 24' Sabbatani prova a sfondare sulla sinistra, mura DjiDji 19' Calcia proprio Ladinetti, palla che sfiora l’incrocio dei pali, prima chance per gli umbri 18' Fallo di Menarini su Ladinetti, punizione da posizione invitante 15' Malagrida al centro per Di Carmine che perde il momento giusto per calciare, nulla di fatto per gli amaranto 11' Cross di Mulazzi, esce e blocca Zelezny 8' HAAS! Malagrida tocca per l’ex Empoli, il cui sinistro da buona posizione risulta però strozzato, facile presa per Zelezny 5' Tanti errori in questo avvio, gioco spezzettato 2' Cross di Malagrida, Haas controlla male la sfera ma guadagna un corner Comincia il match al Curi!

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