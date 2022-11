Pianese-Us Livorno 1915 3-0, la capolista vola a +9

Per gli uomini di Collacchioni, in dieci da inizio ripresa per il rosso a Russo, un'altra prova poco convincente lontano dal Picchi. Da valutare i ko di Pecchia e Lo Faso

di Lorenzo Evola

Serviva una vittoria per mantenere vivo il sogno primo posto. Ma il pomeriggio a Piancastagnaio si è rivelato un vero e proprio incubo per gli amaranto. La Pianese passa 3-0 grazie alle reti di Lepri, Kouko e Kondaj e vola a +9 in classifica. Per gli uomini di Collacchioni, in dieci da inizio ripresa per il rosso a Russo, un’altra prova poco convincente lontano dal Picchi. Da valutare i ko di Pecchia e Lo Faso.

Un avvio di gara che fa ben sperare quello visto al Comunale di Piancastagnaio, con gli uomini di Collacchioni proiettati in avanti e in grado di racimolare diversi corner nel giro di pochi minuti. Ma, eccezion fatta per qualche sporadico lampo dalla distanza di Torromino, di pericoli veri e propri dalle parti di Balli non ne arrivano. Alla mezz’ora, poi, la svolta del match. Una brutta palla persa sulla trequarti innesca il contropiede di Kouko che impensierisce con un sinistro da posizione invitante, Fogli, costretto a rifugiarsi in calcio d’angolo. Sullo stesso corner è Lepri a portare avanti i suoi con un tocco facile a pochi passi dalla porta. I labronici tentano una reazione ma si espongono alle ripartenze degli amiatini ed è proprio da una di queste che capita una ghiotta occasione ancora sui piedi di Lepri, il quale, però, grazia gli amaranto colpendo il palo da posizione invitante. Collacchioni costretto, tra l’altro al doppio cambio a causa degli infortuni di Pecchia e Lo Faso, da valutare in vista del prossimo impegno in campionato.

Servirebbe una scossa nella ripresa, ma ogni tentativo viene stroncato sul nascere dall’espulsione dopo pochi minuti di Russo, cacciato fuori dal direttore di gara per un intervento in ritardo a centrocampo. È l’episodio che, di fatto, pone la parola fine alla gara. La Pianese, forte della superiorità numerica, decide di alzare i ritmi, chiudendo gli amaranto all’interno della propria metà campo. Dopo vari tentativi è Kouko a trovare il raddoppio dopo una discesa devastante di Marino, bravo poi a servire sulla linea l’attaccante bianconero che non può proprio sbagliare. Non passa neanche un minuto che Kondaj, con un mancino preciso all’angolino imparabile per Fogli, firma il tris dei padroni di casa. Ultimo quarto d’ora di pura gestione per la truppa di Bonuccelli, senza difficoltà nel contenere un Us Livorno in attesa solamente del fischio finale.

Le pagelle

Fogli 6: Non ha particolari colpe sui gol subiti, attento sui vari tentativi di Kouko e Lepri.

Fancelli 5.5: Il meno peggio della retroguardia amaranto, regge bene fino all’espulsione di Russo. Nel finale fa quel che può di fronte all’assalto dei padroni di casa.

Russo 5: Stavolta il leader della difesa di Collacchioni tradisce i suoi con un’espulsione certamente evitabile. Un’assenza che si farà sentire nel prossimo match casalingo con il Tau.

Karkalis 5: Male sul gol di Lepri, nella ripresa prova ad affidarsi all’esperienza ma non regge più di tanto l’urto bianconero.

Pecchia 5.5: Al rientro dall’infortunio viene lanciato subito nella mischia da Collacchioni. Non fa in tempo a togliersi di dosso la ruggine che è costretto di nuovo al forfait alla mezz’ora. Speriamo non sia nulla di grave. (dal 30’ Belli 5.5: Non entra affatto male in partita, ma crolla nel secondo tempo come tutti i suoi compagni).

Luci 5: Pomeriggio difficile per il capitano, non irreprensibile anche lui in occasione del vantaggio firmato Lepri e in difficoltà contro i dirimpettai amiatini. (dal 56’ Giuliani 5: Dentro per serrare le file dopo il rosso a Russo. Vero che entra nel momento peggiore, ma è dalle sue parti che nascono i gol di Kouko e Kondaj)

Bruzzo 5.5: Cerca di contenere il più possibile in mediana, ma con la squadra in inferiorità numerica si fa dura.

Zanolla 5: Parte benino salvo poi uscire dal match con il passare dei minuti. Contro un avversario del genere, oggi, serviva qualcosa in più.

Torromino 6: L’unico a provarci dall’inizio alla fine in casa amaranto. Sfiora il gol con una botta da fuori area nel primo tempo. Il più vivace anche nei secondi 45 minuti. Predica nel deserto. (dal 79’ Maresca sv)

Lo Faso 5.5: Buon avvio, anche se pecca di concretezza al momento del dunque. Esce dopo una ventina di minuti dopo un colpo alla caviglia. (dal 25’ Rossi 5: Prova a divincolarsi dalla morsa dei difensori della Pianese senza mai riuscirci. Nulla da segnalare nei 70 e passa minuti in cui è in campo)

Frati 5: Innesca il contropiede di Kouko con un errore piuttosto banale, per il resto si vede poco. Netto passo indietro rispetto alle precedenti uscite. (dal 73’ Vantaggiato sv)

Collacchioni 5: Il solito avvio promettente, seguito dall’ennesimo calo a fine primo tempo, pagato con lo svantaggio. Nella ripresa l’espulsione di Russo complica ulteriormente le cose, con la Pianese che prende il pieno controllo fino alla fine dei giochi. In questo avvio di campionato la squadra ha dimostrato solo a sprazzi di poter competere per la lotta al vertice ed è questo – oltre ad una classifica tutt’altro che rosea – ciò che più preoccupa.

Le formazioni ufficiali:

Pianese (3-4-1-2): Balli; Polidori (dal 77′ Lopez), Morelli, Gagliardi; Menga (dal 67’Pandimiglio), Simeoni, Marino, Lepri (dal 71′ Modic); Kondaj; Kouko (dal 83′ Irace), Rinaldini.

Livorno (3-4-2-1): Fogli; Fancelli, Russo, Karkalis; Pecchia (dal 30′ Belli), Bruzzo, Luci (dal 55′ Giuliani), Zanolla; Lo Faso (dal 25′ Rossi), Torromino (dal 79′ Maresca); Frati (dal 72′ Vantaggiato).

Termina il match a Piancastagnaio. Disfatta degli amaranto, la Pianese passa 3-0 grazie ai gol di Lepri, Kouko e Kondaj 86' Fase finale del match, si attende solo il fischio finale del direttore di gara 79' Dentro Maresca per Torromino 76' TRIS DELLA PIANESE CON KONDAJ! L’albanese riceve in area e trova l’angolino con un mancino chirurgico. Notte fonda per gli amaranto 74' GOL DELLA PIANESE! Marino sfonda sulla destra e centra in mezzo per Kouko che deve solo spingere la palla in rete. 72' Dentro Vantaggiato al posto di Frati 72' Fallo di Bruzzo, punizione per i padroni di casa 70' Spinge adesso la Pianese, alla ricerca del gol che potrebbe chiudere la gara 68' Ammonito Karkalis dopo una trattenuta su Lepri 66' Torromino serve Frati davanti alla porta, ma il numero 18 era in fuorigioco 61' Kondaj si accentra e calcia, risponde Fogli che si rifugia in angolo 58' Torromino serve Rossi che tenta il sinistro, murato però dalla retroguardia amiatina 56' Dentro Giuliani al posto di Luci 55' Espulso Russo dopo una brutta entrata a centrocampo. Livorno in dieci uomini 54' Luci serve Torromino che scarica subito il destro, palla che sfiora il primo palo 53' Torromino steso al limite dell’area, punizione per gli amaranto 52' Rinaldini sfonda sulla sinistra e crossa, attento Fogli in uscita 47' Marino tenta la botta dal limite dell’area, palla fuori dallo specchio della porta Comincia la ripresa Termina il primo tempo al Comunale di Piancastagnaio. Pianese in vantaggio grazie al gol di Lepri alla mezz’ora. Amaranto quasi mai pericolosi dalle parti di Balli e costretti al doppio cambio per gli infortuni di Pecchia e Lo Faso 44' Lepri calcia a botta sicura ma colpisce il palo da pochi passi. Grande occasione per i padroni di casa 42' Belli riceve e si accentra ma la sua conclusione termina tra le mani di Balli 40' Gran salvataggio di Belli su un contropiede pericoloso della Pianese 39' Luci prova a servire Rossi in area, ma l’attaccante non riesce a controllare la sfera 36' Livorno alla ricerca del pareggio in questa fase finale di primo tempo 33' Strada in salita per gli amaranto, in svantaggio e costretti alla doppia sostituzione per infortunio 31' Altro cambio forzato per gli amaranto, fuori Pecchia e dentro Belli 27' GOL DELLA PIANESE! I padroni di casa trovano il vantaggio con Lepri, lesto ad insaccare da pochi passi sugli sviluppi di un corner 25' Primo cambio per Collacchioni, esce Lo Faso non al meglio, al suo posto dentro Rossi 23' Torromino prova la conclusione, palla fuori di poco 21' Zanolla sfonda centralmente e viene steso sulla trequarti. Punizione per gli amaranto 19' Pecchia serve Bruzzo ma il suo cross, sbilenco, si spegne sul fondo 15' Lo Faso steso in area, l’arbitro lascia proseguire 13' Altro calcio d’angolo per gli uomini di Collacchioni 11' Bruzzo centra per Lo Faso, si rifugia in corner la Pianese 10' Calcia male Kouko, palla sul fondo 8' Fallo di Fancelli al limite dell’area, punizione da posizione interessante per i padroni di casa 7' Qualche problema per Lo Faso dopo un contrasto di pochi minuti fa 5' Torromino serve in profondità Lo Faso che tenta il cross. Gli amaranto ottengono il primo corner del match 3' Un po’ di confusione in questo avvio di gara L’arbitro fischia l’inizio!

