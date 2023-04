Poggibonsi-Us Livorno 1915 1-0 Altro ko per gli amaranto

Un buon primo tempo non basta agli uomini di Collacchioni, poco cattivi sotto porta e puniti ad inizio ripresa dalla perla di Regoli. Male El Bakthaoui e Bruzzo, Greselin si divora il vantaggio. Bene Luci e la difesa

di Lorenzo Evola

Un Livorno sprecone esce con le ossa rotte dalla trasferta in quel di Poggibonsi. L’eurogol di Regoli condanna, infatti, Luci e compagni all’ennesimo stop in campionato lontano dal Picchi. Clamorose le occasioni fallite da El Bakthaoui e Greselin sullo 0-0. Un Risultato forse bugiardo ma che fotografa perfettamente la stagione degli uomini di mister Collacchioni, ancora senza vittoria dal suo ritorno sulla panchina labronica.

Dopo un avvio pimpante dei padroni di casa, sono gli amaranto ad uscire fuori con il passare dei minuti grazie ad un atteggiamento decisamente più sfrontato rispetto alla consueta versione scialba mostrata in trasferta. I labronici avrebbero anche le occasioni intorno per colpire intorno alla mezz’ora, ma El Bakthaoui conferma il mancato feeling con il gol prima calciando timidamente da buona posizione e poi colpendo Pacini a pochi passi dalla porta. Dall’altra parte un Poggibonsi in difficoltà si affaccia dalle parti di Bagheria solo con un paio di conclusioni dalla distanza di Mazzolli al tramonto della prima frazione.

L’incipit della ripresa sembra confermare il trend visto nei primi 45’. Ma sulla clamorosa palla gol mal sfruttata da Greselin – il quale spara su Pacini con il mancino ad un paio di metri dallo specchio– si innesca la ripartenza ben finalizzata da Regoli, che pesca l’incrocio dei pali con un destro a giro dal limite dell’area, imprendibile per Bagheria. Nonostante il contraccolpo psicologico subito dagli amaranto, il copione del match non cambia, con gli uomini di Calderini che badano a proteggere il vantaggio lasciando l’iniziativa nelle mani di Luci e compagni. Collacchioni le prova tutte inserendo Bamba, Lo Faso e Lucatti imbastendo un assedio finale che non porta però all’agognato pareggio. Giuliani avrebbe l’ultima chance in extremis ma il tuffo provvidenziale di Pacini strozza in gola l’urlo di gioia labronico. Le uniche buone notizie di giornata giungono dagli altri campi, nei quali le inseguitrici non approfittano dell’ennesimo passo falso di un Livorno ancora aggrappato, nonostante la distanza sempre più risicata (+2), al quinto posto.

Le Pagelle:

Bagheria 6: Attento quando chiamato in causa, incolpevole sul gioiello di Regoli.

Fancelli 6: Contiene sulla destra senza particolari patemi, poteva forse fare di più sulla perla di Regoli, ma i meriti sono soprattutto del numero 10 avversario.

Benassi 6: Preciso al centro della retroguardia di Collacchioni, si muove bene insieme ai compagni di reparto.

Giampà 6.5: Solita prestazione solida del numero 5 amaranto, aggressivo quanto puntuale in ogni intervento in cui è coinvolto.

Lorenzoni 5.5: Tiene bene senza proporsi troppo in avanti nella prima frazione, in ritardo in occasione della prodezza di Regoli (dal 49’ Belli 5.5: Tanta confusione e poco altro nella mezz’ora in cui è in campo).

Luci 6.5: Tra i più positivi anche oggi il capitano amaranto, leader del centrocampo tra anticipi, interventi provvidenziali e quella malizia che non guasta mai.

Pecchia 5.5: Torna titolare dopo diverso tempo, spinge parecchio in avvio di gara, cala con il passare dei minuti complice anche una condizione fisica non ancora ottimale (dal 67’ Bamba 6: Prova un paio di sgasate ma non riesce a creare pericoli degni di nota).

Lucarelli 5.5: Intraprendente ad inizio gara, prova a farsi vedere dalla metà campo in su senza, tuttavia, troppa precisione (dal 83’ Giuliani sv).

Bruzzo 5: Il più spento dei tre davanti, si nota poco sulla trequarti (dal 56’ Lo Faso 6: Bell’ingresso per l’ex Palermo, peccato che il gol continui a rimanere una chimera).

Greselin 5.5: Accompagna spesso la manovra nella prima frazione, ma ha sulla coscienza il gol divorato all’alba del secondo tempo dal quale poi nascerà l’eurogol di Regoli. Cerca il riscatto ma la macchia resta.

El bakthaoui 5: Fallisce due ottime occasioni intorno alla mezz’ora, in generale prova a darsi da fare ma ha perso la brillantezza dei giorni migliori (dal 56’ Lucatti 5.5: Consuete sportellate in attacco ma le polveri restano bagnate).

Collacchioni 5.5: Forse una delle migliori prestazioni esterne della sua squadra non serve per tornare a casa almeno con un punto. La mancanza di concretezza ha la meglio sulla sua lettura, tutto sommato giusta, del match. Certo, le zero vittorie su cinque partite dal suo ritorno in casa amaranto, è un dato che fa riflettere.

Le formazioni ufficiali:

Poggibonsi (4-3-2-1): Pacini; Morosi (dal 53′ Marafioti), Gistri, De Santis, Tognetti (dal 73′ Bellini); Camilli, Mazzolli, Muscas; Riccobono (dal 78′ Motti), Bigozzi; Regoli.

Livorno (3-4-2-1): Bagheria; Giampà, Benassi, Fancelli; Lorenzoni (dal 49′ Belli), Luci, Pecchia (dal 67′ Bamba), Lucarelli (dal 83′ Giuliani); Greselin, Bruzzo (dal 56′ Lo Faso); El Bakhtaoui (dal 56′ Lucatti).

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Lotti. Basta una prodezza di Regoli a regalare i tre punti al Poggibonsi. Amaranto spreconi con El Bakthaoui e Greselin, l’assalto finale non porta all’isperato pareggio 95' Giuliani stacca di testa sul primo palo, salva tutto Pacini in tuffo 91' Ammonito Benassi, duro su Motti lanciato a rete 89' Dentro Barbera per Bigozzi 86' Destro di Luci da fuori area, respinge Pacini 83' Spazio anche per Giuliani al posto di Lucarelli 82' Forcing amaranto in questo finale 78' Dentro anche Motti per Riccobono tra le file dei padroni di casa 74' Cross di Lucarelli, completamente sballato 72' Giallo per De Santis, in ritardo su Bamba 68' Cross di Bamba, non colpisce bene Belli da buona posizione 67' Collacchioni inserisce Bamba al posto di Pecchia 65' Provano a regire gli amaranto, in difficoltà nel trovare varchi in area di rigore 57' Subito pericoloso Lo Faso, ben servito da Lucatti, salva tutto De Santis 56' Dentro anche Lo Faso e Lucatti per Bruzzo ed El Bakthaoui 55' Lucarelli parte in contropiede ma sciupa tutto con un passaggio nel vuoto 53' Dentro Marafioti per Morosi 49' Dentro Belli per Lorenzoni 46' GOL DEL POGGIBONSI. Greselin si divora un gol in area piccola, sul ribaltamento di fronte Regoli si accentra e batte Bagheria con un destro a giro che termina all’incrocio. Vantaggio dei padroni di casa Comincia la ripresa al Lotti Termina il primo tempo al Lotti. Amaranto pericolosi in un paio di occasioni con El Bakthaoui che non riesce a concretizzare davanti a Pacini. Poggibonsi pericoloso solo con un paio di bolidi dalla distanza di Mazzolli 45' Giallo per Lorenzoni, intervento in ritardo allo scoccare del 45′ 41' Altra conclusione di Mazzolli dai venti metri, palla fuori di poco 39' Mazzoli scarica un siluro dalla trequarti, attento nella respinta Bagheria 37' Break di Greselin sulla sinistra, rimedia la retroguardia di casa concedendo il corner 35' Sulla punizione di Greselin è Fancelli a svettare su tutti, ma il suo colpo di testa termina sopra la traversa 31' Morosi stende Lucarelli, giallo per lui 29' Tiro di Greselin, El Bakthaoui si ritrova la sfera a pochi passi dalla porta ma non riesce a superare Pacini. Grossa occasione fallita dal marocchino 24' Cross di Lucarelli, la palla arriva sui piedi di El Bakthaoui che calcia troppo centrale, respinge senza troppi patemi Pacini 23' Gesto di stizza di Lucarelli, richiamato dal direttore di gara 20' Gioco abbastanza spezzettato in questi prima parte di gara, nessuna occasione da gol per entrambe le squadre 18' Lancio lungo di Luci per Pecchia, troppo lungo il suggerimento del capitano 14' Pecchia ci prova da fuori, palla abbondantemente a lato 12' Bagheria rischia la frittata in area, si salvano in qualche modo gli amaranto 9' Pecchia sfonda sulla destra e centra per El Bakthaoui, colpisce male il marocchino 6' Steso Pecchia, punizione per gli amaranto 3' Inizio subito propositivo per i padroni di casa che si affacciano dalle parti di Bagheria Comincia il match al Lotti!

